“3500€ per stare in cucina” | Lo chef più famoso della tv assume a prezzi sfondati: non gliene frega niente dei soldi

Incredibile ma vero: lo chef più famoso di tutti assume a stipendi da capogiro. Ecco di chi si tratta e cosa sapere

Lo chef più famoso della tv è pronto ad assumere nuovo personale con stipendi davvero fuori dal comune.

Si parla infatti di compensi che arrivano fino a 3.500 euro per lavorare in cucina.

Una cifra che ha lasciato tutti a bocca aperta e che dimostra come per lui i soldi non siano un problema.

Lo chef più famoso di tutti assume a stipendi folli

Lo chef più famoso della televisione torna a far parlare di sé, questa volta non per una ricetta o un programma, ma per le offerte di lavoro che sembra stia proponendo. Secondo quanto emerso, infatti, sarebbe pronto ad assumere nuovo personale per lavorare direttamente in cucina e lo farebbe con stipendi che hanno subito attirato l’attenzione di tutti. Si parla di cifre che arrivano fino a 3.500 euro per chi entrerà a far parte del suo team, numeri che nel settore della ristorazione hanno inevitabilmente colpito l’opinione pubblica.

Una scelta che conferma come, per lui, il denaro non sia affatto un problema e che la priorità resti quella di avere accanto professionisti capaci e motivati. La notizia si è diffusa rapidamente, creando curiosità e alimentando il dibattito, perché non è certo comune imbattersi in proposte di questo tipo.

Ecco di chi si tratta e cosa sapere sul lavoro

Lo chef di cui si parla è Max Mariola, volto amatissimo della cucina in tv e sui social, che in un podcast ha svelato quanto guadagnano i suoi dipendenti. Mariola ha raccontato che nella sua brigata ci sono collaboratori che arrivano a percepire stipendi fino a 3.500 euro al mese, mentre un capo partita guadagna comunque più di 2.000 euro.

Lo chef ha spiegato che questi compensi non vengono dati a caso: si tratta di persone che lavorano tanto e bene, professionisti su cui lui può contare e di cui si fida ciecamente. Per Mariola, il segreto sta proprio lì: riconoscere il valore di chi porta un contributo concreto alla sua cucina. “Pago bene la gente che mi dà valore”, ha detto, sottolineando così la sua filosofia basata sulla fiducia, sulla meritocrazia e sulla qualità del lavoro.