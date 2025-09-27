“Chatgpt dimmi quali saranno i numeri estratti al Superenalotto” “Eccoli” | Vinti 140mila euro: vita svoltata

ChatGPT le ha suggerito i numeri vincenti: ecco l’incredibile storia della donna che ha davvero vinto una fortuna inestimabile

Una giocatrice ha chiesto a ChatGPT quali sarebbero stati i numeri vincenti del Superenalotto.

Dopo averli ricevuti, li ha giocati e ha centrato una vincita da oltre 140mila euro.

Un premio che, chiaramente, è stato capace di cambiare radicalmente la sua vita.

Ma come si è arrivati a un episodio così sorprendente? Ecco tutti i dettagli.

Tutto vero: ChatGPT ha suggerito i numeri del Superenalotto

Un episodio incredibile ha fatto parlare tutti: una donna ha chiesto direttamente a ChatGPT quali sarebbero stati i numeri estratti al Superenalotto e ha ottenuto una risposta. Dopo aver ricevuto i numeri, li ha giocati senza esitare. Il risultato è stato sorprendente: la schedina si è rivelata vincente e ha fruttato ben 140mila euro. Una cifra che non passa inosservata e che ha avuto la forza di cambiare radicalmente la vita della fortunata giocatrice.

Dopotutto, non si tratta di pochi spiccioli, ma di una somma che rappresenta la possibilità di voltare pagina, affrontare le difficoltà con più serenità e concedersi finalmente ciò che prima sembrava irraggiungibile. La storia ha immediatamente fatto il giro del web, proprio perché unisce due elementi che difficilmente si sarebbero immaginati insieme: l’intelligenza artificiale e la fortuna al gioco. Ma come è andata davvero questa vicenda e quali dettagli si nascondono dietro la vincita? Ecco la verità.

Ecco la storia dell’uomo diventato ricchissimo

La vicenda che ha fatto il giro del mondo arriva dagli Stati Uniti, dove Carrie Edwards ha vinto 150mila dollari (circa 140 mila euro) alla lotteria grazie ai numeri suggeriti da ChatGPT. Una storia che lei stessa ha raccontato con sorpresa, ammettendo di aver pensato inizialmente a una truffa quando ha visto il messaggio sul telefono. In realtà, dopo le verifiche, la vincita si è rivelata reale e, grazie all’opzione “power play” attivata con un dollaro in più, il premio è passato da 50mila a 150mila dollari. La parte più sorprendente, però, non è questa.

A stupire tutti è stata infatti la scelta inaspettata della donna: devolvere l’intera somma in beneficenza. Una decisione nata dal desiderio di trasformare la fortuna piovuta dal cielo in aiuto concreto, sostenendo cause per lei significative. Tra i beneficiari ci sono l’Associazione per la degenerazione frontotemporale, malattia che aveva colpito il marito, Shalom Farms, impegnata nella giustizia alimentare, e la Navy-Marine Corps Relief Society, da sempre cara alla famiglia Edwards.