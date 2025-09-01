Avellino, riapre il dormitorio della Cittadella della Carità: un rifugio rinnovato per chi cerca una seconda possibilità
Un progetto Caritas che unisce accoglienza, dignità e speranza per chi vive situazioni di disagio abitativo. Gli spazi della Cittadella della Carità “Mons. Antonio Forte” tornano ad aprire le porte dopo un importante intervento di...
Sette Passi per un Sorriso: il Natale solidale che fa camminare l’Irpinia | Solidarietà per i bambini
Un percorso di solidarietà e speranza torna a illuminare il Natale irpino. Sette passi, un obiettivo: regalare sorrisi. Ogni Natale porta con sé luci, addobbi e promesse di bontà. Ma in Irpinia, da anni, c’è...