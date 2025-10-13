Cassano Irpino celebra la regina d’autunno: torna la Sagra della Castagna 2025

Un weekend tra profumi, sapori e tradizioni nel cuore dell’Irpinia: Cassano Irpino accoglie la Sagra della Castagna.

Quando l’aria si fa frizzante e i boschi si tingono d’oro, Cassano Irpino si prepara alla sua festa più amata: la Sagra della castagna.

Le vie del borgo si riempiono di profumi, voci e suoni antichi, mentre la regina dell’autunno torna a incantare abitanti e visitatori.

È un appuntamento che ogni anno rinnova la magia della tradizione, trasformando un semplice frutto in simbolo di convivialità, gusto e identità irpina.

Appuntamento da segnare in calendario, ecco le date e gli eventi previsti per la sagra.

Il borgo si veste d’autunno: tra gusto, folklore e tradizione

Nel cuore verde dell’Irpinia, Cassano Irpino torna a essere teatro di uno degli eventi più attesi della stagione: la Sagra della Castagna, in programma l’11 e 12 ottobre 2025. Un fine settimana che unisce sapori autentici, accoglienza e memoria, invitando curiosi e buongustai a riscoprire l’essenza più genuina di questo territorio.

Le antiche stradine del borgo si trasformeranno in un percorso sensoriale, tra il profumo delle caldarroste e il ritmo delle musiche popolari. La castagna, protagonista assoluta, sarà declinata in mille modi: dalle zuppe contadine ai dolci artigianali, dai primi piatti tipici alle creme, fino ai liquori locali che celebrano l’autunno irpino in tutta la sua ricchezza. A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera saranno gli stand dei produttori locali, dove ogni assaggio racconta una storia di lavoro e passione. Un’occasione per incontrare chi, da generazioni, custodisce i segreti della castanicoltura irpina, vera eccellenza riconosciuta anche a livello nazionale.

La Sagra della castagna viaggio tra sapori, cultura e territorio

La Sagra della Castagna di Cassano Irpino non è solo una festa gastronomica: è un viaggio attraverso la cultura e le radici di un popolo. Il programma prevede degustazioni guidate, spettacoli musicali, visite ai frantoi e ai vigneti, laboratori per bambini e mostre d’artigianato. Ogni angolo del borgo racconterà un frammento di Irpinia, tra tradizione contadina e innovazione sostenibile.

Non mancheranno i vini DOC delle colline avellinesi, i salumi stagionati e i formaggi dal gusto deciso, che accompagneranno le protagoniste del weekend: le castagne di Cassano, fresche, secche o trasformate in creme e confetture. L’evento si conferma così un simbolo dell’autunno campano, capace di unire turismo, gastronomia e cultura in un’unica esperienza autentica e conviviale. Un’occasione per ritrovare il piacere della lentezza, del buon cibo e delle tradizioni che continuano a raccontare la bellezza di una terra generosa come l’Irpinia.