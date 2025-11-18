La Serie A su Dazn diventa gratis: si parte con Fiorentina-Juventus | Basta avere un account

DAZN sfrutta la possibilità di trasmettere gratuitamente uno dei big match stagionali: Fiorentina-Juventus sarà visibile senza abbonamento.

La piattaforma ha confermato che la sfida tra Fiorentina e Juventus rientrerà nel pacchetto di incontri che, in base agli accordi con la Lega Serie A, possono essere resi disponibili anche agli utenti non abbonati. Si tratta di una formula già sperimentata in passato e che fa parte delle cinque partite a stagione per le quali DAZN può aprire il segnale.

L’obiettivo è chiaro: ampliare la platea di spettatori e offrire un assaggio diretto della qualità del servizio proprio durante uno dei match più seguiti. Una scelta che risponde alla crescente concorrenza nello scenario dei diritti sportivi e che mira a far provare la piattaforma al pubblico indeciso.

Perché DAZN può rendere gratis alcuni big match

La possibilità deriva dagli accordi in vigore con la Lega Serie A, che prevedono l’apertura gratuita di un massimo di cinque partite a stagione. Non si tratta quindi di un’eccezione isolata, ma di una strategia prevista, pensata per aumentare la visibilità del servizio e consolidare la posizione della piattaforma nel mercato.

Questa formula permette di generare interesse anche tra chi non è abbonato e non ha mai avuto modo di testare direttamente lo streaming della Serie A. DAZN usa questi appuntamenti per mostrare stabilità, qualità della trasmissione e funzioni interattive che costituiscono la propria identità digitale.

Come vedere Fiorentina-Juventus gratis e perché conviene farlo ora

Per accedere alla diretta basta essere in possesso di un semplice account DAZN, senza abbonamento attivo e senza dover inserire metodi di pagamento. L’accesso libero ai big match è pensato proprio per questo: far provare agli utenti il servizio in modo immediato, con la stessa qualità riservata agli abbonati.

L’iniziativa diventa interessante soprattutto per chi vuole capire se la piattaforma possa sostituire o affiancare la TV tradizionale. Guardare una sfida come Fiorentina-Juventus senza alcun costo permette di valutarne fluidità, stabilità e funzioni aggiuntive, mentre DAZN consolida la propria presenza nel panorama calcistico offrendo una finestra gratuita sui momenti più attesi del campionato.