20 ottobre 2025: ufficiale il ritiro dei contanti in Italia | Non li puoi più utilizzare per pagare nei negozi nazionali

Il ritiro dei contanti in Italia non ti permetterà più di utilizzarli nei negozi nazionali. Ecco cosa cambia davvero dal 20 ottobre

Dal 20 ottobre 2025 entra ufficialmente in vigore il ritiro dei contanti in Italia.

Da questa data, dunque, non sarà più possibile utilizzarli per effettuare pagamenti nei negozi sul territorio nazionale.

Una decisione che segna un cambiamento radicale nelle abitudini dei cittadini e nel sistema dei pagamenti.

Continua a leggere per scoprire cosa prevede davvero la nuova misura.

Importante novità in arrivo: il ritiro dei contanti in Italia è realtà

Pare che che dal 20 ottobre 2025 non sarà più possibile utilizzare i contanti in Italia. Secondo quanto riportato, il ritiro delle banconote impedirà infatti di effettuare pagamenti con i tradizionali tagli da dieci, venti o cinquanta euro, lasciando come unica opzione le carte e gli altri sistemi elettronici. Una novità che, almeno sulla carta, segnerebbe la fine del contante nei negozi e nelle attività commerciali del Paese. La notizia ha chiaramente generato molta confusione, soprattutto tra i cittadini più anziani, che continuano a preferire i pagamenti in contanti per abitudine o per mancanza di dimestichezza con la tecnologia.

In molti si chiedono cosa significhi davvero “ritiro dei contanti” e se ci sarà ancora la possibilità di prelevare o usare monete per piccole spese quotidiane. Al momento restano diverse incertezze e interpretazioni contrastanti, che stanno alimentando il dibattito pubblico. Ma cosa prevede realmente questa misura? Passa all’ultimo paragrafo per scoprire tutti i dettagli.

Ecco cosa prevede davvero la misura in questione

Chiariamo il tutto: è vero che d’ora in avanti non sarà più possibile utilizzare i contanti, ma la misura riguarda esclusivamente un ambito preciso, nonché quello delle spese sanitarie. Le disposizioni stabiliscono infatti che, per poter detrarre nel modello 730 i costi sostenuti per visite mediche, dispositivi sanitari o prestazioni specialistiche, sarà obbligatorio effettuare il pagamento con strumenti tracciabili. In altre parole, chi desidera usufruire delle detrazioni fiscali dovrà pagare con carta di credito, bancomat, bonifico o altre modalità elettroniche.

I contanti restano invece validi per tutte le altre tipologie di acquisti, ma in caso di utilizzo non si potrà beneficiare dello sconto fiscale previsto. La norma è pensata per garantire maggiore trasparenza e contrastare l’evasione, assicurando al tempo stesso la corretta tracciabilità delle spese. In sintesi, il divieto di utilizzo del contante si riferisce dunque una regola specifica per chi vuole portare in detrazione le spese mediche nel proprio modello 730.