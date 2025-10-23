BUONGIORNO, SIAMO MORTI | Spirata l’azienda più grossa e potente d’Italia: 16mila dipendenti licenziati

Un colosso dell’industria sta tagliando migliaia di posti di lavoro, sconvolgendo vite e famiglie. Il momento è drammatico.

Il lavoro non è un diritto garantito, è una guerra quotidiana. E quando quel lavoro sparisce, non importa quante ne hai passate, ti ritrovi senza rete, senza appigli. Migliaia di persone stanno vivendo questo incubo in diretta: un momento erano dentro l’azienda, quello dopo non più. Senza preavviso, senza certezze.

Non è solo una questione di buste paga, è la fine di un mondo costruito pezzo per pezzo: affetti, progetti, abitudini. Quando l’azienda decide che non servi più, la vita di migliaia di famiglie si ferma. E nessuno sembra preoccuparsene davvero.

I grandi nomi dietro cui si nascondono queste decisioni suonano lontani, quasi irreali. Ma la realtà è che dietro ogni colosso ci sono migliaia di volti, che domani potrebbero trovarsi senza niente. Ed è proprio questo il problema: la crisi del lavoro non è astratta, è concreta, dolorosa, e ci riguarda tutti.

In questa tempesta, un gigante dell’industria sta lasciando a casa 16mila dipendenti, segnando uno dei capitoli più duri della storia del lavoro in Italia.

Lavoro: grossa azienda licenzia 16mila dipendenti

Non parliamo di una piccola azienda, ma uno dei colossi più grandi e influenti al mondo nel settore alimentare, con centinaia di migliaia di dipendenti sparsi su tutti i continenti. Fondata oltre un secolo fa da un farmacista svizzero che ha avuto un’intuizione semplice ma rivoluzionaria – creare un alimento per neonati intolleranti – è cresciuta fino a dominare mercati e tavole di mezzo pianeta.

Ma neanche i giganti sono immuni alle difficoltà. Negli ultimi anni, l’aumento dei costi per materie prime e produzione ha colpito duro, e la concorrenza si è fatta più spietata. I conti non tornano più come prima, e per rimanere competitiva, l’azienda ha deciso di tagliare dove si può, a partire proprio da chi ogni giorno ha contribuito a costruirla: i dipendenti.

La crisi colpisce anche i più grandi

Questa è la storia di Nestlé, il colosso svizzero che ha dominato per decenni il mercato mondiale dell’alimentare. Con oltre 277mila dipendenti nel mondo e un fatturato vicino ai cento miliardi di euro, oggi affronta una delle sfide più difficili della sua lunga esistenza, come riporta foodculture.tiscali.it.

Dietro le quinte, la nuova leadership ha preso in mano il timone con l’obiettivo di far tornare i bilanci in attivo. Le strategie? Investire sui prodotti di punta (come caffè e cioccolato) e modernizzare gli impianti con tecnologie più efficienti. Tutto questo però ha un prezzo: la riduzione di oltre 16mila posti di lavoro in due anni, tra licenziamenti e cassa integrazione. Un cambiamento che scuote, che fa riflettere su quanto sia fragile il legame tra lavoratore e azienda, soprattutto quando a decidere sono numeri e profitti.