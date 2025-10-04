Carrello della spesa, da oggi non ti ridanno più la moneta in questi negozi | Nuova ‘tassa di utilizzo’

Carrelli della spesa, clienti delusi: da oggi non viene restituita la moneta incastrata nel carrello. Scopri perché succede.

Un gesto quotidiano che tutti compiono al supermercato può nascondere un dettaglio che passa inosservato.

Quel piccolo rituale, che segna l’inizio della spesa, sta diventando fonte di discussioni.

Il motivo è legato a un cambiamento che lascia i consumatori spiazzati e spesso infastiditi.

Ma cosa si nasconde dietro la mancata restituzione della moneta? Si può chiedere il rimborso o ti porti via il carrello con tutta la monetina?

Il carrello che costa caro: quando il dettaglio fa la differenza

Il carrello della spesa è uno strumento che usiamo senza pensarci troppo. Basta una moneta o un gettone per sbloccarlo e partire tra gli scaffali. Eppure, proprio quel meccanismo apparentemente banale sta diventando oggetto di lamentele.

In molti supermercati i clienti hanno notato che la moneta inserita non viene più restituita, lasciando un senso di ingiustizia. Non si tratta di un vero e proprio pagamento, ma per chi fa la spesa tutti i giorni l’effetto è quello di una piccola tassa silenziosa. Un dettaglio che pesa più del previsto e che cambia l’esperienza di acquisto.

La moneta resta bloccata nel carrello: chi mi restituisce i soldi?

La spiegazione non è legata a una nuova regola imposta dai supermercati, ma a un errore comune dei clienti. Inserire una moneta sbagliata, come accade con le vecchie 500 lire o con gettoni non compatibili, può infatti incastrarla nel sistema di blocco del carrello. In questi casi la restituzione diventa impossibile e il cliente perde il diritto al rimborso. Una piccola distrazione che si trasforma in perdita economica, e che spiega il perché della sensazione di “tassa occulta”. La soluzione è semplice: prestare attenzione e usare solo monete o gettoni conformi. Un accorgimento minimo che evita fastidi e garantisce di non buttare via soldi inutilmente.

Ecco alcuni consigli pratici per non perdere la moneta nel carrello:

Utilizzare sempre monete da 1 o 2 euro, evitando gettoni non originali o monete fuori corso. E infilare la moneta in modo corretto e senza fretta nel foro del carrello per sbloccarlo.

Tenere a portata di mano un gettone ufficiale del supermercato, spesso disponibile gratuitamente alle casse. Richiedilo alla cassa, spesso lo danno gratis oppure puoi acquistarlo online.

Controllare che la serratura del carrello non presenti già monete bloccate prima di inserirne una nuova. Se la moneta fatica a entrare potrebbe esserci incastrato un gettone o qualcuno potrebbe aver tento di sganciarlo utilizzando altri oggetti.

Se si vuole evitare del tutto il problema, esistono piccoli portachiavi con gettoni compatibili sempre pronti all’uso.

Trova la soluzione che preferisci, se si incastra lo stesso la moneta, chiedi il rimborso alla cassa.