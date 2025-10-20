“Con questa mio padre telefonava nel 97” “Te la compro per 10mila euro” | Ragazzino va al Banco dei Pegni e torna ricco

Incredibile ma vero: il padre la usava per fare chiamate negli anni Novanta, ma ora è possibile rivenderla a prezzi folli

Un ragazzo si è recato al banco dei pegni con un apparecchio appartenuto a suo padre nel 1997.

L’oggetto ha attirato subito l’attenzione dei collezionisti, disposti a pagare una cifra sorprendente, pari a 10mila euro.

Un episodio incredibile che ha trasformato un ricordo di famiglia in una piccola fortuna.

Ma cosa aveva di così speciale quell’oggetto? Continua a leggere per scoprire tutta la sua storia.

Il padre ci telefonava nel 97, il figlio la rivende a 10mila euro

A quanto pare, un ragazzo si è presentato al banco dei pegni con un oggetto appartenuto a suo padre, conservato sin dal 1997. All’inizio sembrava solo un vecchio ricordo, un cimelio di poco valore, ma si è presto rivelato qualcosa di ben più prezioso. Durante la valutazione, l’addetto ha notato subito un particolare che ha attirato la sua attenzione, tanto da contattare un collezionista interessato. Poco dopo, l’offerta: diecimila euro per portarsi a casa quel pezzo ormai introvabile.

Una cifra impensabile per un oggetto rimasto per anni dimenticato in un cassetto, che ora ha cambiato la sorte del giovane proprietario. Una storia che ha fatto il giro del web, tra curiosità e non pochi dubbi, lasciando tutti a chiedersi come sia possibile che qualcosa di così comune possa valere così tanto. Ma di cosa si trattava davvero e perché vale una cifra simile? Ecco tutta la verità dietro l’inaspettata scoperta.

Ecco di quale oggetto si tratta e perché può farti diventare ricco

L’oggetto in questione non è un telefono, ma una scheda telefonica rara, parte di una categoria oggi ricercatissima dai collezionisti. Le schede telefoniche, un tempo comunissime e vendute per pochi euro, sono diventate veri e propri pezzi da collezione, soprattutto se ben conservate o appartenenti a edizioni limitate. Alcune, nuove o usate ma in buono stato, vengono effettivamente messe in vendita su piattaforme come eBay a cifre sorprendenti: alcune inserzioni arrivano fino a 10.000 euro, mentre altre oscillano tra i 3.000 e i 6.000 euro.

Si tratta di oggetti che negli anni Novanta e Duemila facevano parte della quotidianità di tutti, oggi rivalutati come testimoni di un’epoca ormai passata. Una curiosità che dimostra come anche ciò che un tempo sembrava banale possa acquisire grande valore col tempo. Ed è così che un semplice ricordo di famiglia può trasformarsi in un piccolo tesoro per i collezionisti.