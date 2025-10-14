DECISIONE PRESA: annullati tutti i gratta e vinci italiani | Stanotte diventano tutti carta igienica

Una novità che ha lasciato di stucco i giocatori: i gratta e vinci italiani non hanno più valore. Ecco cos’è successo e cosa cambia da oggi

A quanto si apprende, i gratta e vinci italiani sono stati annullati.

A partire da stanotte, i biglietti perdono ogni valore e diventano semplicemente carta senza alcun utilizzo.

Una misura improvvisa che, chiaramente, ha colto di sorpresa milioni di giocatori in tutto il Paese.

Ecco cosa è successo e quali motivazioni hanno portato a questa scelta.

Gratta e vinci italiani: da stanotte non valgono nulla

È arrivata la decisione definitiva: tutti i gratta e vinci italiani vengono annullati. Dalla notte, i biglietti acquistati non avranno più alcun valore e non potranno essere riscossi, diventando di fatto semplici pezzi di carta. Una misura che sembra coinvolgere indistintamente ogni tipologia di gratta e vinci e che ha lasciato senza parole milioni di persone che avevano tentato la fortuna nelle ultime settimane. I tabaccai e i punti vendita sono stati informati della decisione e si preparano a gestire le richieste e le proteste dei giocatori.

Anche le eventuali vincite non ancora incassate rientrano nel provvedimento, con la conseguente perdita di ogni diritto al premio. Si tratta, quindi, di un cambiamento improvviso, che segna la fine di uno dei giochi più diffusi nel Paese. Ma cosa ha portato a una decisione così drastica? Non ti resta che passare al prossimo paragrafo per scoprire nel dettaglio le ragioni e le conseguenze di questa misura.

Ecco cosa è successo e cosa cambia da oggi

Chiariamo: la notizia è vera, ma riguarda solo una specifica tipologia di gratta e vinci. L’Agenzia delle Dogane ha infatti comunicato l’annullamento dei biglietti della lotteria istantanea Il Miliardario (codice 3095, prezzo 5 euro) a seguito di un furto avvenuto il 28 maggio 2024. Si tratta di alcuni pacchi di tagliandi rubati e non di tutti i gratta e vinci in circolazione. La decisione è stata presa per evitare che i biglietti sottratti possano essere convalidati o usati per riscuotere premi, come previsto dalla normativa vigente.

I tagliandi oggetto del furto, dunque, non hanno più alcun valore e non potranno essere utilizzati in alcun modo. Tutti gli altri gratta e vinci restano invece validi e utilizzabili normalmente. L’Agenzia ha inoltre ricordato che qualsiasi tentativo di riscuotere premi provenienti da tagliandi rubati costituisce reato. In altre parole, quindi, l’annullamento è reale, ma riguarda solo biglietti rubati.