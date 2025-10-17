FINE DELLA STORIA – Tutti licenziati nell’azienda più grossa d’Italia | Sms ai dipendenti: “tanto prendete la disoccupazione”

L’azienda più importante dello Stivale ha licenziato tutti i dipendenti via sms, con una comunicazione improvvisa. Ecco cosa sapere

Tutti i dipendenti dell’azienda più grande d’Italia sono stati licenziati.

La comunicazione è arrivata con un semplice messaggio che ha annunciato la chiusura improvvisa.

Una notizia che ha lasciato senza parole i lavoratori, rimasti improvvisamente senza impiego.

Ma cosa è successo davvero e di quale azienda si tratta? Ecco tutti i dettagli.

Era l’azienda più grande d’Italia ma ora sono tutti licenziati

Sembra essere arrivata all’improvviso, come un fulmine a ciel sereno, la notizia del licenziamento collettivo di tutti i dipendenti dell’azienda più grande d’Italia. La comunicazione è stata inviata tramite un semplice e rapido messaggio, che ha annunciato la chiusura e la cessazione immediata dei rapporti di lavoro. I lavoratori, increduli, hanno ricevuto l’avviso senza alcun preavviso o spiegazione dettagliata. Un gesto che ha lasciato tutti senza parole e che ha immediatamente scatenato non poche reazioni.

La frase contenuta nel messaggio ha ulteriormente aggravato la situazione, alimentando rabbia e sconcerto tra chi fino a poche ore prima svolgeva regolarmente il proprio turno. La vicenda ha chiaramente destato attenzione anche a livello nazionale, portando in primo piano il tema della tutela dei lavoratori. Ma cosa è realmente successo dietro questa decisione improvvisa e quali sono le motivazioni ufficiali? Ecco tutto quello che si sa finora sulla chiusura dell’azienda e sui licenziamenti di massa.

Ecco di quale realtà si tratta e cosa succederà ai dipendenti

La vicenda riguarda Nestlé, il colosso svizzero dell’alimentare proprietario di marchi come Nespresso, KitKat, Perrier e Purina. L’azienda ha annunciato un piano di riorganizzazione che prevede il taglio di 16.000 posti di lavoro a livello globale nei prossimi due anni. La decisione, comunicata dal nuovo amministratore delegato Philipp Navratil, è stata presentata come una misura necessaria per affrontare un periodo di rallentamento e per rendere la società più competitiva.

I licenziamenti coinvolgeranno in gran parte impiegati, con l’obiettivo di ottenere risparmi complessivi pari a tre miliardi di franchi svizzeri entro il 2027, rispetto ai 2,5 miliardi inizialmente previsti. La notizia arriva in un momento complesso per Nestlé, segnata dal calo dell’1,9% nel fatturato dei primi nove mesi del 2025 e da recenti cambi ai vertici, dopo l’uscita del precedente amministratore delegato e del presidente. L’azienda ha ribadito che si tratta di una scelta difficile, ma ritenuta indispensabile per garantire la stabilità futura del gruppo.