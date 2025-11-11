Giga-Concorso pubblico in Campania | Assumono 254 posti tra amministrativi, tecnici e ausiliari: scadenza a fine mese

La Regione Campania apre un nuovo concorso per 254 posti a tempo indeterminato: un’occasione concreta per entrare nella pubblica amministrazione.

La macchina dei concorsi pubblici torna a muoversi in Campania, con un bando che mette in palio centinaia di assunzioni distribuite tra diversi profili professionali. Amministrativi, tecnici e ausiliari: la Regione punta a rafforzare gli uffici e i servizi territoriali con nuove figure, stabilizzando il personale e offrendo opportunità a diplomati e laureati.

Secondo la Regione Campania, il concorso nasce nell’ambito del piano di potenziamento della pubblica amministrazione, con l’obiettivo di garantire maggiore efficienza e ricambio generazionale negli enti locali. Le domande di partecipazione potranno essere inviate esclusivamente attraverso il portale “inPA”, entro la fine del mese.

I profili richiesti e le modalità di selezione

Il bando prevede l’assunzione di 254 unità complessive, suddivise tra categorie professionali diverse. Gli amministrativi saranno impiegati negli uffici regionali e comunali, i tecnici si occuperanno di manutenzione e gestione del territorio, mentre gli ausiliari andranno a supporto dei servizi di front office e delle attività interne. La selezione si articolerà in una prova scritta a risposta multipla e, per alcuni profili, in una prova pratica o orale.

Tra i requisiti generali figurano la cittadinanza italiana, il possesso del titolo di studio previsto dal profilo e l’assenza di condanne penali. La Regione Campania precisa che la procedura seguirà criteri di trasparenza e pari opportunità. La graduatoria finale sarà utilizzata anche per eventuali scorrimenti futuri, offrendo ulteriori possibilità di assunzione nei mesi successivi.

Un’opportunità per chi cerca stabilità e crescita

Il nuovo concorso regionale rappresenta una boccata d’ossigeno per chi aspira a un impiego stabile nella pubblica amministrazione. Dopo anni di blocchi e rallentamenti, le assunzioni tornano a essere uno strumento per rilanciare l’efficienza degli enti locali e offrire prospettive ai giovani qualificati del territorio. Le figure scelte saranno distribuite tra sedi regionali e uffici comunali, in base alle necessità organizzative.

Per candidarsi è necessario consultare l’avviso completo sul portale inPA e seguire le istruzioni per l’invio telematico della domanda. I candidati dovranno inoltre pagare un contributo di partecipazione e allegare la documentazione richiesta. La Regione Campania invita tutti gli interessati a non aspettare l’ultimo giorno utile per inoltrare la domanda. Un concorso che promette di ridare slancio all’occupazione pubblica e rafforzare i servizi ai cittadini.