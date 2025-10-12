Il canone televisivo passa a 500 euro: da pagare entro 7 giorni | Bollettino precompilato in arrivo a tutti gli italiani

Pazzesco: il canone televisivo vola a quota 500 euro, e come se non bastasse hai 7 giorni di tempo per pagare. Cosa sapere

Il canone televisivo cambia e raggiunge quota 500 euro.

Sembra che gli italiani interessati riceveranno a casa un bollettino precompilato da pagare entro 7 giorni.

Una novità che ha subito fatto discutere per l’entità della cifra e la rapidità della scadenza.

Ecco cosa prevede davvero questa misura e come funziona il nuovo pagamento.

Il canone televisivo schizza a 500 euro: 7 giorni per pagare

Il canone Rai è da anni una delle tasse più discusse e contestate dagli italiani. Introdotto per finanziare il servizio pubblico radiotelevisivo, è diventato nel tempo simbolo di un’imposizione percepita come ingiusta da molti cittadini, soprattutto da chi guarda sempre meno la televisione tradizionale. C’è chi la considera un’imposta anacronistica, legata a un’epoca in cui la TV era il principale mezzo d’informazione e chi ne critica la modalità di riscossione, avvenuta negli ultimi anni direttamente attraverso la bolletta elettrica.

Nonostante ciò, il pagamento resta obbligatorio per tutti i possessori di un apparecchio televisivo e ogni aggiornamento su importi e scadenze finisce per riaccendere le polemiche. E proprio su questo fronte, è arrivata una novità destinata a far discutere ancora: secondo quanto riportato, il canone televisivo passerebbe ora a 500 euro, con un bollettino precompilato in arrivo nelle case degli italiani e scadenza entro 7 giorni. Non ti resta che scoprire di cosa si tratta.

Ecco come funziona davvero il nuovo pagamento: tutti i dettagli

Il famigerato nuovo “canone televisivo” di cui si sta parlando, in realtà, si riferisce al pagamento richiesto da DAZN agli utenti che hanno guardato partite in modo non autorizzato. In questo senso, i 500 euro da versare entro sette giorni rappresentano una sorta di “canone straordinario”, legato alla richiesta di indennizzo che la piattaforma sta inviando a chi ha usufruito dei contenuti senza regolare abbonamento. Il pagamento, definito ufficialmente un “indennizzo forfettario”, invita i destinatari a saldare la cifra e a impegnarsi a non ripetere comportamenti che violino i diritti della società.

Chi non paga entro i tempi previsti rischia che DAZN, in qualità di parte lesa, avvii azioni legali per tutelare i propri interessi. È dunque in questo senso che si parla di un nuovo “canone” da pagare: non una tassa statale, ma una sanzione economica mirata che segna una stretta concreta contro la pirateria digitale e l’uso illecito delle trasmissioni sportive.