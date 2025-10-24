Il Lago di Como è sopravvalutato: in Campania ce n’è uno molto più bello | Con 30€ al giorno faccio la vita di George Clooney

Un weekend sul Lago di Como è il tuo sogno ma è troppo per le tue tasche? Questo lago non ha nulla da invidiargli.

La natura e i paesaggi del nostro Paese sono invidiati da tutto il mondo e sono destinazione di desideri e viaggi. Città d’arte, mare, spiagge, colline, monti e laghi.

Non solo una, ma più meraviglie lacustri che nulla hanno da invidiare alle località più turistiche e rinomate del resto del Paese. Potremmo osare dire, forse solo meno pubblicizzate, meno social, ma pur sempre posti bellissimi da non perdere.

Hai sempre desiderato trascorrere qualche giorno sul Lago di Como ma è troppo per le tue tasche? Non disperare perché potresti anche averlo sopravvalutato.

L’Italia è un Paese di meraviglie, innumerevoli, in ogni regione, e di laghi ce ne sono tantissimi. Ugualmente favolosi come quello di Como.

Il Lago di Como? Sopravvalutato, scegli la Campania

Uno di questi è il Lago di Averno, in Campania, situato nei pressi di Pozzuoli: non un semplice lago ma un luogo davvero suggestivo visto che si tratta di un antico cratere che custodisce oggi acque salate e calme. La particolarità è proprio la salinità di questo lago per via della sua vicinanza al mare naturalmente.

Non visiterete solo il lago ma vi immergerete in un’esperienza paesaggistica e culturale perché nelle vicinanze c’è Cuma, sede del Tempio di Apollo e dell’Antro di Sibilla. Di certo un valore aggiunto rispetto al tanto chiacchierato Lago di Como. Forse il Lago di Averno non è così social e fotografato ma è invece protagonista di famose citazioni letterarie: è il sommo Dante a renderlo un luogo di fascino per Virgilio, nella Divina Commedia.

Una meraviglia lacustre per tutte le tasche

Questa perla lacustre si trova immersa in un’oasi naturalistica di tutto rispetto, che custodisce campagne e vigneti da visitare e vivere. Un luogo di relax ma anche di avventura per tutte le tasche. Forse è anche questo un punto a suo favore, essere un luogo turistico ma accessibile a chiunque, senza troppe pretese.

Immergersi nella bellezza di questo luogo, non spendendo un capitale, godendosi l’aria aperta e la natura ma anche il buon cibo e l’accoglienza tipica e inconfondibile della Campania. Al Lago di Averno, si aggiungono il Lago Fusaro, quello di Lucrino e di Miseno, solo alcuni di una lunghissima lista da non perdere. Non ci sarà la villa milionaria di George Clooney, ma l’esperienza di una vacanza eccezionale è assicurata.