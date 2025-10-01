In Svizzera stanno mangiando solo questo cioccolato italiano: “è molto più buono del nostro” | Lo trovi anche in Campania

Questa golosità tutta italiana sembra spodestare il protagonista della sua categoria: per gli svizzeri è più buono del loro.

Non tanto durante la stagione più calda quanto in quella autunnale e invernale, si fa spazio nel corso della giornata o come coccola del dopo cena, quella voglia di dolce che rincuora e accarezza il palato.

Non si può negare che il cioccolato, che sia al latte, fondente o bianco, in tutte le sue declinazioni, sia molto spesso la scelta più quotata.

È proprio il caso di dire che il cioccolato rappresenti il dessert per eccellenza, ovviamente sempre scegliendo attentamente quello che si acquista.

Sebbene la nomea di miglior cioccolato sia sempre toccata a qualcun altro all’estero, alla vicina Svizzera, sembra che anche quello italiano abbia qualcosa da dire, anzi per lui avrebbero parlato gli stessi svizzeri.

Il cioccolato italiano che piace anche agli svizzeri

Sono davvero numerosi gli utenti svizzeri attivi sui principali social, che hanno da dire la loro in fatto di gusti: stanno sempre di più manifestando il loro gradimento verso il cioccolato nostrano, nonostante quello propriamente svizzero sia particolarmente rinomato.

La maggior parte di loro ha fatto sapere quanto gli piaccia un cioccolato italiano in particolare, quello che riporta il marchio di una nota catena di supermercati, quello dell’Esselunga. Si fa fatica quasi a crederci che la bontà del nostro cioccolato, superi quella di quello svizzero, eppure c’è chi dice che sia così.

Ecco dove trovarlo a un prezzo imbattibile

In particolare questo tanto nominato cioccolato dell’Esselunga, sembra essere un fondente extra al 75% dal costo davvero imbarazzante, soli 0,99 euro, presso i punti vendita della catena di supermercati. Reperibile tra l’altro in tutta Italia, dalla Lombardia alla Campania, così che chiunque possa provarlo per credere alle opinioni degli svizzeri.

Questo cioccolato sembra essere stato premiato anche dalla nota rivista dei consumatori Altroconsumo come miglior prodotto per equilibrio tra sapore, mancanza di difetti e prezzo accessibile. Questa è l’ennesima dimostrazione che un prodotto può valere, anche più di altri, per una qualità che non ha bisogno di convincere con chissà quali prezzi.