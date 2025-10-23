La “stagione delle piogge” arriva anche in Italia: 30 giorni senza sole in queste località | Sembrerà di stare in Norvegia
Quelli che verranno, saranno giorni in cui il sole non resisterà più di tanto: non ti sembrerà neppure di vivere in Italia.
Se è vero quel che si dice sulle mezze stagioni, che non esistano più davvero, certamente lo stesso non si può dire di questo autunno 2025.
Sin dai primi giorni dalla fine dell’estate, ancor prima che cominciasse, questa stagione autunnale si è fatta notare, tra abbassamento di temperature e maltempo.
Nessuna regione è stata risparmiata e nonostante qualche tiepida ripresa del bel tempo, che spesso caratterizza questi mesi prima dell’inverno, la situazione non accenna a cambiare, anzi.
Potremmo definirla una vera e propria “stagione delle piogge” quella interesserà l’Italia nei giorni a venire: un lungo periodo, in cui il sole non resisterà nemmeno per un po’, in queste località del nostro Paese.
In arrivo sull’Italia la “stagione delle piogge”
Un cielo che non sembrerà neppure quello italiano ma che darà quasi l’impressione di trovarsi in una Paese del Nord Europa, in Norvegia magari, dove l’ombrello deve essere sempre a portata di mano. Sono quasi 30 giorni, quelli di un intero mese che si concluderà venerdì 31 ottobre, ad essere così. È quanto prospettato dalle previsioni del sito online IlMeteo.it, uno dei più cliccati.
Se già questo mese di ottobre aveva dato prova di essere ancora più perturbato di quello di settembre scorso, almeno sulle regioni tirreniche, sembra non dover essere neppure tanta l’attesa per l’arrivo di una nuova intensa ondata di maltempo che potrebbe colpire secondo le previsioni, l’area più occidentale, dalla Liguria alla Sicilia e la Toscana, nella sua parte più a nord.
30 giorni senza sole: sarà come vivere in Norvegia
Ma sembra che sarà proprio tutta la Penisola, da un capo all’altro, a diventare scenario di piogge: le previsioni meteo annunciano brutto tempo nei giorni a venire anche nel settore delle Alpi Apuane, Basso Tirreno, Valle D’Aosta e Piemonte, nelle aree più esterne delle regioni.
Tutta l’area del Mediterraneo, a partire da domani giovedì 23 ottobre, potrebbe essere interessata da una perturbazione causata dall’arrivo di una massa di aria fredda, che porterà temporali, piogge intense e vento forte al Centro Nord. Sembra che invece le temperature sostanzialmente rimarranno le stesse, soprattutto al Sud. Meglio portare dietro l’ombrello, almeno fino alla fine di questo mese.