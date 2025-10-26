Masterchef in lacrime: “tentato omicidio” del giudice più amato del programma | Tragedia proprio nel suo ristorante

Una notizia che ha lasciato tutti senza parole: il volto più amato di MasterChef sarebbe rimasto coinvolto in una tragedia

Si parla senza tregua di una tragedia nel ristorante di uno dei giudici più amati di MasterChef.

Secondo quanto riportato, l’episodio avrebbe coinvolto uno dei giudici un presunto caso di tentato omicidio.

La notizia ha scosso profondamente il mondo della cucina, oltre che i tanti fan del programma.

Ma cosa è successo davvero? Continua a leggere per scoprire la verità.

Tragedia nel ristorante del giudice più amato di MasterChef

Proprio nel ristorante di uno dei giudici più amati di MasterChef si sarebbe verificato un episodio a dir poco drammatico. Stando a quanto circola online, si parla addirittura di un caso di tentato omicidio avvenuto all’interno del locale, un fatto che ha già gettato nello sconforto l’intero mondo della ristorazione. L’atmosfera nel celebre ristorante, solitamente sinonimo di eccellenza e creatività culinaria, si è infatti trasformata in un luogo di paura, timore e incredulità.

Come sempre in questi casi, la notizia ha già fatto il giro del web suscitando reazioni di sconcerto e solidarietà nei confronti del giudice coinvolto, descritto come profondamente scosso da quanto accaduto. Non resta che chiedersi che cosa sia realmente successo tra le mura del famoso ristorante e quale sarebbe la dinamica dietro questo tragico episodio. Ma soprattutto, quale sia il giudice coinvolto in tutto ciò. Non ti resta che passare all’ultimo paragrafo per avere un quadro completo della vicenda.

Ecco cos’è successo davvero: tutti i dettagli

È vero che si parla di “tentato omicidio”, ma solo in senso figurato. Lo chef Giorgio Locatelli, giudice amatissimo di MasterChef Italia, ha infatti raccontato di un “tentato omicidio” in un’intervista al Times per descrivere il peso psicologico e lo stress legato alla gestione del suo storico ristorante londinese, la Locanda Locatelli, chiusa lo scorso 31 dicembre dopo 23 anni di attività. “La Locanda stava per uccidermi”, ha detto lo chef, raccontando come quel progetto, nato con entusiasmo insieme alla moglie Plaxy, fosse diventato troppo impegnativo e lontano dalla sua idea originaria di cucina semplice e accogliente.

Locatelli ha spiegato che l’affitto altissimo, il design e la pressione del successo avevano reso il locale elitario e logorante, tanto da spingerlo a chiudere per ritrovare sé stesso. Oggi, però, guarda avanti con un nuovo progetto alla National Gallery di Londra, dove aprirà uno spazio accessibile a tutti, portando la cucina italiana nel cuore del museo e tornando a cucinare per piacere e non per sopravvivere.