Maxi sequestro ad Avellino, blitz nel quartiere San Tommaso | Giovane arrestato con un chilo di cocaina e mezzo di hashish

Operazione antidroga ad Avellino: maxi sequestro di cocaina, come è avvenuto il blitz e cosa rischia il giovane arrestato.

Avellino torna al centro delle cronache per un’operazione di Polizia dal forte impatto.

Nel quartiere San Tommaso, un intervento mirato della Squadra Mobile ha interrotto un traffico di sostanze stupefacenti destinato a inondare il mercato locale nel fine settimana.

Dietro la porta di un’abitazione comune, gli agenti hanno scoperto un nascondiglio insospettabile, frutto di giorni di indagini e appostamenti.

Ma cosa è stato trovato esattamente durante il blitz? E quali conseguenze avrà per il giovane fermato?

Droga nascosta in casa, scatta l’operazione nel cuore di Avellino

Una mattina come tante nel quartiere San Tommaso si è trasformata in un’intensa operazione di polizia. Gli agenti della Squadra Mobile di Avellino hanno monitorato per giorni un’abitazione sospetta, teatro di movimenti anomali che lasciavano intuire un traffico illecito. Il quartiere, tra i più popolosi del capoluogo, è spesso al centro di controlli serrati mirati al contrasto dello spaccio locale.

L’attività investigativa, coordinata con discrezione e metodo, ha portato gli agenti dell’Antidroga a un intervento mirato, culminato con la perquisizione dell’appartamento. Dietro l’apparente normalità domestica si celava qualcosa di ben diverso: all’interno di un mobile, accuratamente sigillato, erano custoditi diversi involucri sospetti. I dettagli del ritrovamento e l’entità del sequestro avrebbero presto rivelato l’importanza dell’operazione.

Blitz della Mobile: un arresto e sequestro record di stupefacenti

All’interno dell’abitazione, gli agenti hanno rinvenuto un chilo di cocaina e mezzo chilo di hashish, già suddivisi e pronti per la vendita nel fine settimana. Oltre alla droga, sono stati sequestrati due telefoni cellulari, coltelli, un bilancino di precisione e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi. A finire in manette è stato un ventiduenne residente ad Avellino, ora detenuto nel carcere di Bellizzi Irpino. Il Pubblico Ministero ha disposto la custodia cautelare, mentre domani il giovane comparirà davanti al Giudice per l’interrogatorio di convalida.

L’operazione, diretta dal Vicequestore e dal sostituto Commissario, segna un nuovo colpo al mercato della droga locale. Le Forze dell’ordine invitano i cittadini a segnalare movimenti sospetti per evitare che si ripetano situazioni simili. La collaborazione della comunità resta un elemento decisivo per mantenere alta la sicurezza e contrastare le attività criminali sul territorio. L’efficienza delle Forze dell’ordine e la rapidità di azione, anche questa volta, è risultata essenziale per il successo dell’operazione. Una città più sicura è l’obiettivo finale da non dimenticare mai.