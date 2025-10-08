Mette questi pantaloni in lavatrice e prende fuoco tutto: 200.000 euro di danni | Lo sanno anche i bambini che non si fa

A causa di un errore evitabile, dei pantaloni messi in lavatrice hanno scatenato un incendio dai danni irreparabili. Ecco cos’è successo

Un gesto apparentemente innocuo ha provocato un enorme disastro.

Un uomo ha messo in lavatrice un paio di pantaloni e in pochi minuti è divampato un incendio di grandi proporzioni.

Secondo quanto riportato, le fiamme hanno infatti causato dei danni per oltre 200.000 euro.

Il tutto a causa di un errore banale, che poteva essere tranquillamente evitato. Ecco perché si è verificato questo incidente.

Mette i pantaloni in lavatrice e divampano le fiamme: danni enormi

Un episodio sorprendente ha attirato l’attenzione dei media: un uomo ha messo in lavatrice un paio di pantaloni e, poco dopo, l’intera stanza ha preso fuoco. Secondo quanto riportato, l’incendio si è propagato rapidamente, causando danni per circa 200.000 euro. Un fatto che ha lasciato tutti senza parole, soprattutto perché è stato scatenato a partire da un errore davvero stupido. Le fiamme avrebbero distrutto praticamente tutto, provocando un intervento immediato delle autorità competenti.

L’episodio è stato descritto come un chiaro esempio di quanto la distrazione o l’ignoranza di certe regole di sicurezza possa avere conseguenze gravissime. L’uomo, come già accennato, ha infatti commesso un errore banale, che però purtroppo gli è costato molto caro. Non ti resta che passare al prossimo paragrafo per scoprire più nel dettaglio che cosa contenevano quei pantaloni e perché si è scatenato un incendio così grave e di simili proporzioni.

Ecco come e perché si è verificato questo incidente

La vicenda riguarda un’esplosione avvenuta in una lavanderia a La Coruña, in Spagna. Il video dell’accaduto è diventato virale su TikTok e Instagram in poche ore, mostrando immagini impressionanti. Secondo quanto riportato, un uomo avrebbe infatti dimenticato all’interno del suo giubbotto una ricarica di liquido per accendini. Durante il lavaggio, la cartuccia si è surriscaldata fino a rilasciare gas infiammabile, che a contatto con il calore ha provocato un violento scoppio.

L’esplosione ha distrutto le vetrine e causato ingenti danni al locale, stimati in decine di migliaia di euro. Nel video si vede l’uomo uscire appena in tempo, pochi istanti prima del boato, riuscendo a salvarsi per pura fatalità. L’episodio è dunque diventato un monito virale sui social: anche un piccolo oggetto dimenticato nei vestiti può trasformarsi in un pericolo enorme quando entra in contatto con alte temperature o apparecchiature elettriche, proprio come lavatrici o asciugatrici.