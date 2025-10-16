MOZZARELLE, SCOPERTA DISGUSTOSA: il liquido bianco che vedi dentro non è latte | Richiamo urgente e disperato

Una notizia che ha già scatenato il panico tra i consumatori: il liquido dentro le mozzarelle non è latte. Ecco a cosa prestare attenzione

Scatta l’allarme rosso per le mozzarelle: il liquido bianco che si trova all’interno delle confezioni non sarebbe latte.

È stato infatti diffuso un richiamo disperato che riguarda proprio diversi lotti del prodotto.

La notizia, chiaramente, ha subito destato forte preoccupazione tra i consumatori.

Continua a leggere per scoprire cosa è emerso e quali marche sono coinvolte.

Partito il richiamo urgente per le mozzarelle

È stato lanciato un allarme rosso che riguarda alcune mozzarelle in commercio. Secondo quanto riportato, il liquido bianco presente all’interno delle confezioni non sarebbe infatti latte, motivo per cui è stato diffuso un richiamo urgente, chiaro e immediato. L’avviso riguarda diversi lotti del prodotto e invita i consumatori a prestare la massima attenzione prima di consumare le mozzarelle già acquistate. Stando a quanto diffuso, le autorità competenti avrebbero chiesto il ritiro dai punti vendita interessati e l’immediata sospensione della distribuzione per prevenire ulteriori rischi.

Il richiamo, descritto proprio come “urgente e disperato”, nasce dal sospetto che il contenuto possa risultare non conforme agli standard di sicurezza alimentare. Molti acquirenti sono di conseguenza stati invitati a controllare le etichette e a non consumare il prodotto fino a nuova comunicazione ufficiale. Ma cosa è stato realmente scoperto all’interno delle confezioni e quali marchi sono coinvolti? Passa subito al prossimo paragrafo per scoprire una volta per tutte cos’è accaduto.

Ecco cosa è emerso e a cosa fare attenzione

Ecco cosa sapere sull’allarme sulle mozzarelle, diffuso da Il Fatto Alimentare. Il “liquido bianco” incriminato non è latte nel senso che non si tratta di latte buono: il richiamo riguarda infatti un lotto contaminato. Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso ufficiale per una mozzarella di Puglia a marchio Rewe Feine Welt, prodotta da Delizia Spa nello stabilimento di Noci (Bari). Il prodotto, venduto in confezioni da 200 grammi con lotto L1270 e scadenza 10/10/2025, è stato ritirato per una possibile contaminazione da Listeria monocytogenes, un batterio potenzialmente pericoloso per la salute.

Il richiamo è stato diffuso proprio il giorno della scadenza, nel tardo pomeriggio del 10 ottobre. In precedenza, anche i supermercati Tigros, Migross e Basko avevano segnalato richiami analoghi per mozzarelle in ciuffo Deliziosa, prodotte dalla stessa azienda. A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita.