“Non hai la patente cartacea? Non fa niente” | Lo sai che in Italia puoi guidare senza? è perfettamente legale

Il documento che non deve mai mancare quando si è al volante: se fai così, non serve più portarselo dietro ed è tutto legale.

Le regole previste dal Codice della Strada sono veramente innumerevoli, così tante che ricordarle tutte è una gran fatica e non a caso, le infrazioni sono all’ordine del giorno.

Se la segnaletica aiuta i conducenti a ricordarsele, c’è una cosa che invece possono dimenticare molto facilmente. Un errore davvero frequente che può costare caro.

Come risaputo, la norma prevede che il guidatore debba avere con sé a bordo tutta la documentazione, tra quella di identità e quella relativa al veicolo.

Esserne sprovvisti significa incorrere nella possibilità di multe e sanzioni, nel caso gli agenti al posto di blocco li richiedessero.

Non hai la patente? Se fai così, non serve più

La patente di guida è il simbolo per eccellenza della documentazione da custodire a bordo quando ci si mette al volante. Ma se ti dicessero di poterne farne a meno, ci crederesti? Tutta quell’ansia di averla dimenticata a casa, svanirebbe all’istante e senza dover incorrere in chissà quale problema con la legge.

Non hai la patente di guida nella tua borsa o nel cruscotto? Nessun problema perché quella vecchia tessera non serve più visto che ti basterà prendere lo smartphone: sarà lì che potrai comodamente trovare la tua patente di guida digitale, ufficialmente valida proprio come quella cartacea, per mostrarla agli agenti di turno.

È tutto legale, puoi guidare così

La versione digitale della patente di guida, che potrai così avere sempre con te a portata di mano, la troverai facilmente nel portafoglio documenti dell’app IO. Così potrai guidare rilassato senza il costante pensiero di aver scordato la patente a casa, è completamente legale.

Quindi per chi ancora non lo sapesse o non avesse ancora avuto modo di usufruire della patente digitale, basterà scaricare l’app Io sul proprio smartphone e fare richiesta nella sezione del portafoglio documenti per ricevere il documento digitale dalla Motorizzazione. Infine, non meno importante, non dimenticare di ricaricare lo smartphone perché mostrare la patente è pur sempre un obbligo e senza batteria non potreste farlo.