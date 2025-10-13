Regala una monetina al senzatetto vicino all’MD, lui la rivende al Compro Oro e diventa ricco | Bonifico da 50mila euro

La fortuna può arrivare quando meno te lo aspetti: scopri come una semplice monetina può trasformarsi in un tesoro da decine di migliaia di euro!

In fondo, sperare non costa nulla. Lo facciamo ogni giorno: davanti a un tabacchino, grattando via la patina argentata di un Gratta e Vinci con la chiave della macchina, o scegliendo i numeri “fortunati” della nonna al Superenalotto. Sempre gli stessi, da anni. Perché qualcuno ha detto che secondo la legge dei numeri prima o poi devono uscire.

Viviamo in tempi in cui la fortuna sembra l’unico investimento a rendimento variabile. E per variabile, si intende “quasi sempre zero”. Ma ci si aggrappa comunque: al caso, al destino, a quell’euro infilato nella macchinetta che magari stavolta ti fa vincere la Playstation.

Il fatto è che ci piacciono le storie improbabili. L’impiegato che si sveglia milionario. Il postino che eredita un castello. Il barbone che riceve una monetina e si ritrova con un conto in banca da far invidia a Jeff Bezos.

E in effetti, a volte, certe storie strane succedono davvero. Anche se non esattamente come pensi.

Monetina fortunata: vale 50mila euro

Una moneta che potresti aver messo nel salvadanaio, potrebbe valere una fortuna. Persino quella che tieni da parte per ricordo dei bei tempi andati.

Perché il mondo del collezionismo numismatico è un universo parallelo dove il valore non lo fa l’oro, ma l’errore.

Hai una moneta con la faccia spostata, la scritta storta, la data che sembra sfuggita dalla zecca con troppa fretta? Potresti avere tra le mani un piccolo tesoro senza saperlo. E darlo via senza pensarci.

La prossima volta guardala bene prima

Su un noto sito di compravendita, per esempio, gira una coppia di 500 lire (1989 e 1990) messe in vendita per 50.000 euro. Motivo? Errori di conio: tondello spostato, visi decentrati, scritte che toccano il bordo come se volessero scappare. Praticamente, due monete dislessiche ma, sembra, rarissime.

Il bello è che chi le ha potrebbe averle trovate nel resto del supermercato o dentro una vecchia giacca. Magari non c’è stato nessun Compro Oro, né un bonifico da 45mila euro, ma la possibilità c’è. E in un mondo dove compri NFT di gattini pixelati, be’, anche questa non sembra poi così assurda. Quindi la prossima volta prima di regalare una monetina, cosa che ti fa comunque onore, guardala bene. Ok fare l’elemosina e voler aiutare gli altri, nel nostro piccolo. Ma regalare inconsapevolmente una fortuna, anche no.