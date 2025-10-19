Si dimentica di pagare il bollo auto del 2015 e gli pignorano la casa: “adesso vai a vivere in auto” | NUOVA LEGGE KILLER

Dimenticare il pagamento di una tassa o di una semplice bolletta, potrebbe mettere nei guai e alla porta il contribuente in difficoltà.

Non è cosa rara per un contribuente distrarsi e dimenticarsi di pagare e corrispondere puntualmente l’onere di un pagamento obbligatorio. Pensiamo infatti a quante tasse e bollette, ogni mese, giungono via posta o online.

Costi che in un modo o nell’altro trovano il modo di raggiungere i cittadini che devono stare molto attenti a non sottovalutare le scadenze e rispettarle.

Se già il conto della bolletta può essere stellare, dimenticarsi di effettuare il pagamento, può significare incorrere nella possibilità di dover sborsare una somma davvero esosa, anzi forse qualcosa di più.

Una proposta di disegno di legge, un Ddl del partito politico della Lega, che rimetterebbe in discussione tutto quanto gira intorno allo scottante tema del pignoramento dei beni in caso di mancato pagamento del debito.

Nessuno sconto se dimentichi il pagamento: una nuova legge?

Un’ipotesi che si fa sempre più strada visto che gli emendamenti hanno già ricevuto il via libera della Commissione Giustizia in Senato. Il Ddl porterebbe la firma della senatrice Erika Stefani. Lo scopo della proposta di legge sarebbe quello di tentare di tutelare di più chi si trova ad essere il creditore.

Egli, spesso, per via di procedure anche burocratiche e normative, non riesce a mettere più le mani su quanto gli spetta, specie quando si tratta di piccole somme. Ma come in una moneta, sono due le facce interessate: da un lato certamente il creditore, dall’altro il debitore, che potrebbe essere qualunque cittadino contribuente che a causa di difficoltà economiche.

Il rischio del pignoramento: basta un bollo

Venendo meno a degli oneri quali anche solo il mancato pagamento di una bolletta o della tassa di bollo di anni e anni fa, si ritroverebbe una cartella esattoriale da estinguere non solo. Tra i tanti post del social X si legge una storia che mette i brividi: un uomo che a causa di alcuni debiti, tra cui un mancato pagamento della tassa di bollo, sarebbe finito a vivere in auto.

Così tantissime altre storie di contribuenti finiti sul lastrico. Il Disegno di legge se passasse potrebbe consentire il pignoramento immediato in caso di mancato pagamento anche di una tassa come quella del bollo o di bollette e prestiti, addirittura anche senza decreto ingiuntivo del giudice.