Tragedia a Lauro: uomo trovato morto in casa dopo giorni di silenzio

Non rispondeva da giorni, i parenti lanciano l’allarme: tragica scoperta in provincia di Avellino. Indagini in corso sulle cause del decesso.

Un telefono che squilla a vuoto, messaggi senza risposta e un silenzio che si trasforma in angoscia.

È iniziata così la tragedia di Lauro, piccolo comune della provincia di Avellino, dove un uomo è stato trovato senza vita nella sua abitazione.

Da giorni non si avevano sue notizie, e i familiari, temendo il peggio, hanno deciso di allertare le Forze dell’ordine.

Poco dopo, la terribile conferma: il corpo dell’uomo giaceva privo di vita all’interno del bagno di casa. Cosa è successo.

L’allarme dei familiari e l’intervento dei soccorsi

Quando i parenti hanno capito che l’uomo non rispondeva più né al telefono né ai tentativi di contatto, hanno deciso di rivolgersi alla Polizia di Stato di Lauro. Gli agenti, accompagnati dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino, si sono recati immediatamente sul posto. Non riuscendo a entrare dalla porta principale, i pompieri hanno utilizzato una scala per raggiungere il secondo piano dell’abitazione. Una volta all’interno, la scena è apparsa subito drammatica: il 53enne era riverso nel bagno, ormai senza vita. L’intervento dei soccorsi è stato tempestivo ma purtroppo inutile.

Non sono stati rilevati segni di effrazione o di violenza, elementi che hanno portato gli investigatori a ipotizzare sin da subito un malore improvviso. L’area è stata messa in sicurezza e i rilievi sono stati effettuati alla presenza delle Forze dell’ordine, che hanno subito avviato le indagini di rito. La scoperta ha lasciato senza parole l’intero quartiere, dove l’uomo era conosciuto e stimato per la sua riservatezza e il suo carattere tranquillo.

Ipotesi di un malore e indagini in corso

Dopo il ritrovamento, gli agenti hanno atteso l’arrivo del medico legale per la constatazione ufficiale del decesso. La salma sarà trasferita all’Ospedale Moscati di Avellino per l’esame esterno, necessario a chiarire le cause precise della morte. Le prime ipotesi fanno pensare a un malore improvviso, probabilmente un arresto cardiaco, che non ha lasciato scampo all’uomo. Al momento, non risultano segni che facciano sospettare altre cause o il coinvolgimento di terzi.

La Procura di Avellino è stata informata dell’accaduto e ha disposto tutti gli accertamenti di rito. Intanto, la notizia ha scosso profondamente la comunità di Lauro: amici e conoscenti si sono stretti intorno alla famiglia, increduli di fronte a una morte così improvvisa e silenziosa. In paese, regna un clima di tristezza e incredulità, mentre si attende di conoscere l’esito definitivo delle indagini.