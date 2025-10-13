Trony, altro che paragoni: LIDL ti sta facendo chiudere | “ELETTRODOMESTICI A 12 EURO”: supermercati presi d’assalto

Per i consumatori il paragone esiste eccome: la convenienza di questo gigante della distribuzione, ne fa un competitor da temere.

Forse è proprio il caso di dire che se per Trony non c’erano paragoni, per chi deve acquistare, ci sono eccome, e li fanno con questa grande catena della distribuzione capillarmente diffusa su tutto il territorio nazionale.

Di giorno in giorno ha saputo conquistare i clienti con prodotti di qualità e prezzi accessibili, non solo per generi alimentari o casalinghi.

LIDL con i suoi supermercati è diventata una competitor anche di molti negozi di elettronica, sia fisici che online, con la sua proposta di prodotti convenienti.

Sempre più persone li scelgono a discapito di altri marchi, che così, nel tempo, potrebbero non sostenere il ritmo della competizione.

La convenienza di LIDL: una concorrente da temere

Se lo vedi, capisci che in cucina non ne potrai davvero fare più a meno e poi, a quel prezzo, dove lo troveresti mai? Un elettrodomestico per preparare le tue gustose pietanze e facilitarti la vita dietro i fornelli, al prezzo stupefacente di soli 12 euro, 11,99 per la precisione.

Non è un caso quindi che le LIDL di tutta Italia saranno piene di clienti con queste offerte e questi volantini. Occasioni uniche da non perdere per avere a casa tutto quanto serve, non solo in dispensa quindi, ma anche in fatto di elettrodomestici che non ti costeranno per forza più una fortuna.

Elettrodomestici a 12 euro: corri a fare scorta

Presso la catena, un funzionale tritatutto elettrico che LIDL mette in sconto al 20%, il prezzo in origine era di 14,99 euro, in occasione di LIDL Plus. Non gli manca proprio nulla: con una capacità di 0,5 litri, due livelli di velocità e un recipiente in vetro, completo di inserto per montare a neve, con una potenza di 500W questo piccolo elettrodomestico è così resistente da poter tritare anche il ghiaccio.

Non è solo di qualità ma anche di stile, in vendita in tre differenti colori, rosso, bianco e nero. Il marchio del tritatutto, come quello di tutti gli altri elettrodomestici di LIDL è Silvercrest, ormai molto noto e apprezzato specie da coloro che fanno d’abitudine la spesa presso la catena low cost.