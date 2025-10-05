UFFICIALE – Addio Banca Popolare di Sondrio: è finita | Il comunicato è un coltellata al cuore dei correntisti

Banca Popolare di Sondrio, arriva una notizia terribile: i correntisti sono senza parole. Ecco cosa sta succedendo

Banca Popolare di Sondrio: è un addio ufficiale

È arrivata l'ufficialità: la Banca Popolare di Sondrio, una delle realtà più conosciute nel panorama bancario italiano, è arrivata alla fine. Lo conferma un comunicato ufficiale che è stato definito da molti come una vera e propria coltellata al cuore dei correntisti. La notizia, così come riportata, sancisce la conclusione di una lunga storia che per anni ha accompagnato famiglie, risparmiatori e imprese del territorio. L'impatto è stato immediato: migliaia di clienti hanno appreso con sorpresa e amarezza le parole contenute nella nota diffusa dall'istituto, che mette nero su bianco la parola "fine".

L'annuncio ha rapidamente fatto il giro delle redazioni e dei social, generando discussioni su ciò che accadrà dopo. Una decisione del genere, dopotutto, segna un momento che viene descritto come epocale, destinato a lasciare un segno profondo.

Cosa è successo e quali conseguenze comporta: cosa sapere

Quando si è parlato di “fine” per la Banca Popolare di Sondrio, s’intende la conclusione di un’epoca ai vertici. Il Consiglio di Amministrazione ha infatti sancito l’addio a Mario Alberto Pedranzini, figura storica che aveva iniziato la sua carriera in BPS nel lontano 1977. Con la sua uscita, si chiude un capitolo che ha segnato profondamente la storia della banca. Al suo posto, il cda ha nominato Andrea Casini, ex Unicredit, nuovo presidente, con Giuseppe Recchi come vicepresidente ed Elvio Sonnino come consigliere delegato.

È stata inoltre scelta una nuova governance che non prevede più né il comitato esecutivo né la figura del direttore generale, segnando un cambio di passo in vista della fusione con Bper, attesa per la prossima primavera. Dunque, non è un addio alla banca, ma al suo storico amministratore e all’inizio di una nuova era per la Popolare di Sondrio.