Ufficiale: l’Italia ha disattivato questi Gratta e Vinci | Non li comprare perchè sono persi in partenza: perdi solo soldi

Puoi dire addio a questi Gratta e Vinci, dato che sono sono stati praticamente disattivati. Ecco di quali biglietti si tratta e cosa sapere

In Italia sarebbe stata ufficialmente disattivata una specifica tipologia di Gratta e Vinci.

Secondo quanto riportato, non andrebbero più acquistati proprio perché considerati persi in partenza.

La decisione, chiaramente, ha già spiazzato molti giocatori abituali.

Ma quali sono esattamente i biglietti coinvolti e cosa sta succedendo davvero? Ecco tutti i dettagli.

Questi Gratta e Vinci sono stati disattivati: cosa sapere

A quanto pare, in Italia sarebbe scattata una misura destinata a cambiare le abitudini di molti giocatori: alcuni Gratta e Vinci sono stati ufficialmente disattivati. Si parla di biglietti che non andrebbero dunque più acquistati perché considerati praticamente “persi in partenza”, con pochissime possibilità di vincita sin dall’origine. La notizia ha colto di sorpresa numerosi appassionati, abituati a tentare la fortuna con questo tipo di giochi, spingendo molti a chiedersi cosa abbia portato a questa scelta e quali siano le reali motivazioni.

La notizia, infatti, ha già scatenato non poca confusione tra molti giocatori abituali, che ora temono di aver sprecato denaro acquistando tagliandi ormai considerati inutili e senza alcuna possibilità di recupero. Restano però da chiarire diversi aspetti. Innanzitutto, quali sono esattamente i biglietti coinvolti? Quando è entrata in vigore questa misura e quali alternative rimangono disponibili? Non ti resta che passare al prossimo paragrafo per avere finalmente tutte le risposte.

Ecco quali sono i biglietti coinvolti e cosa sta succedendo davvero

La situazione riguarda un caso molto specifico, nonché alcuni tagliandi che sono stati annullati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli perché rubati da tabaccherie e rivendite autorizzate. Di conseguenza, anche se qualcuno li avesse acquistati o dovesse trovarli in circolazione, non darebbero diritto ad alcun premio, neppure in caso di vincita. L’annullamento è stato pubblicato con una determina ufficiale pubblicata il 29 ottobre 2025, che riporta proprio l’elenco dei ticket invalidati.

Tra i biglietti in questione, figurano alcune serie dei Maxi Miliardario New, Edizione Speciale VIP e Nuovo 100x, con indicazione precisa di codici, pacchi e numerazione. Non è il primo provvedimento del genere. Pochi giorni prima – precisamente il 22 ottobre – l’Agenzia aveva annullato ulteriori tagliandi, come quelli della lotteria istantanea Doppia Sfida Super, sempre perché oggetto di furto. In sintesi, i Gratta e Vinci non sono stati “disattivati” per scarsa convenienza, ma perché rubati e quindi non validi per riscuotere premi.