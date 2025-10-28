Ultim’ora: incidente stradale mortale | Coinvolto il calciatore dell’Inter: lacrime e sgomento tra i presenti

Tragedia nel Comasco: un anziano di 81 anni in carrozzina muore dopo essere stato investito da un’auto guidata da un calciatore dell’Inter.

Una mattina come tante si è trasformata in tragedia lungo una strada del Comasco. Un incidente che ha scosso l’autista dell’auto e la comunità.

Un uomo anziano stava percorrendo il suo solito tragitto in carrozzina quando un’auto, sopraggiunta nella stessa direzione, lo ha travolto. Probabile mancanza di sufficiente visuale.

L’impatto è stato violentissimo: immediato l’intervento dei soccorsi e delle Forze dell’ordine, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Gli agenti sono ancora sul posto per i rilievi e per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. Gli accertamenti chiariranno la dinamica, al volante un nome noto nel mondo dello sport.

Incidente gravissimo nel Comasco: coinvolto un calciatore dell’Inter

Mattinata di terrore a Fenegrò, nel Comasco, dove si è verificato un incidente mortale che ha visto coinvolto il portiere dell’Inter. L’atleta, alla guida della sua auto, ha travolto un anziano in carrozzina, che procedeva lungo la stessa strada.

L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo alla vittima, un uomo di 81 anni, morto sul colpo nonostante il rapido intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i Carabinieri e il personale sanitario del 118, che hanno cercato inutilmente di rianimarlo. Lo sportivo, visibilmente scosso, è stato ascoltato dalle autorità per chiarire la dinamica dell’incidente.

Dramma a Fenegrò: l’uomo muore sul colpo

Il secondo portiere dell’Inter, Josep Martinez, è rimasto coinvolto nel tragico incidente avvenuto intorno alle 9.30 a Fenegrò, in provincia di Como. Il calciatore, alla guida della sua auto, avrebbe investito l’anziano di 81 anni, che si trovava in carrozzina elettrica. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo potrebbe aver avuto un malore e aver invaso la corsia opposta pochi istanti prima dell’impatto. I sanitari del 118 sono giunti immediatamente sul luogo, insieme ai carabinieri, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. La vittima è deceduta sul colpo. Martinez, sotto shock, è stato ascoltato dalle autorità per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Le indagini sono in corso, ma al momento non emergono elementi di responsabilità diretta a suo carico. La tragedia ha scosso profondamente l’ambiente sportivo e la comunità locale, lasciando un’intera cittadina nel dolore per la perdita dell’anziano e nell’incredulità per un destino così improvviso. L’ennesimo incidente stradale in cui una vita è stata terminata in modo violento, anche se involontario. I rapidi soccorsi non sono stati sufficienti per salvare l’uomo. La comunità si stringe attorno alla famiglia.