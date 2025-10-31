Ultim’ora: introdotti i 2 ANNI DI FERIE OBBLIGATORI | Li puoi prendere quando vuoi entro la pensione: ti pagano regolarmente

Due anni di ferie obbligatori da usare fino alla pensione, completamente retribuiti. Scopri chi può beneficiarne e come funziona davvero.

Ferie, permessi, congedi: parole che in ufficio fanno sempre brillare gli occhi, o rabbrividire chi controlla il calendario. Soprattutto in questo periodo, dove quelle passate sono ormai un ricordo, e le prossime un sogno.

E se invece ti dicessero che presto potresti accumulare ben due anni di ferie pagate, senza dover giustificare ogni singolo giorno? Naturalmente, una proposta del genere fa subito sorgere domande: chi può davvero beneficiarne? E quali conseguenze porta questo lungo periodo di assenza retribuita sul lavoro quotidiano?

La promessa suona quasi incredibile. Due anni pieni da usare come vuoi, allungando le pause tra un impegno lavorativo e l’altro. Chi non sogna un’opportunità del genere, magari senza perdere stipendio né diritti?

L’idea di un periodo lungo e retribuito attira, ma lascia anche dubbi e incertezze. Chi può davvero beneficiarne e cosa comporta? Scopriamolo.

Da oggi 2 anni di ferie obbligatori

Ovviamente dietro questa notizia ci sono alcune limitazioni di cui tenere conto. Due anni di assenza pagata suonano incredibili, ma ci sono delle regole da sapere. Durante questo periodo non maturano ferie future, tredicesima, TFR né progressione di carriera. In pratica, lo stipendio arriva, ma alcuni benefici legati al lavoro quotidiano restano fermi. Non è un “bonus vacanza”: c’è un motivo preciso dietro questa possibilità speciale.

Si tratta infatti di un congedo straordinario per assistere un familiare con disabilità grave. Chi lo prende, spiega tecnicadellascuola.it, può restare a casa fino a due anni, ricevendo una forma di retribuzione, ma l’assenza è motivata da un bisogno vero, non dalla voglia di fare delle vere ferie e andarsene al mare. In altre parole, non si tratta di ferie aggiuntive o di un bonus vacanza: è una misura pensata per supportare chi deve affrontare responsabilità familiari particolarmente impegnative (all’interno della Legge 104), e richiede dunque una documentazione accurata e il rispetto di regole precise.

Le prendi quando vuoi

Chi vuole approfittarne deve fare domanda alla propria scuola o ufficio – l’opportunità è destinata ai dipendenti pubblici – allegando tutta la documentazione richiesta: certificazioni mediche, stato di disabilità e convivenza con la persona assistita. Poi l’ente controlla tutto e decide se approvare il congedo. Solo dopo questo passaggio parte il pagamento.

In sintesi: due anni di assenza retribuita sono possibili, ma non è un bonus a pioggia, per tutti. Serve rispettare regole precise e dimostrare il bisogno reale. Un’opportunità preziosa per chi assiste un familiare, ma non per trasformare il lavoro in ferie infinite.