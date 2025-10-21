Vende una maglietta su Vinted, 2 mesi dopo bussa la Guardia di Finanza: “100mila euro di multa” | Rovinata una famiglia

Volevano semplicemente vendere un capo d’abbigliamento su Vinted, ma si sono ritrovati con una multa salatissima da pagare. Ecco perché

Una persona ha venduto una semplice maglietta su Vinted e, due mesi dopo, si è vista arrivare la Guardia di Finanza alla porta.

L’episodio si sarebbe concluso con una multa da 100mila euro, mandando chiaramente in crisi l’intera famiglia.

Una vicenda che ha lasciato tutti senza parole, considerato che in tanti utilizzano la nota piattaforma di vendita.

Ecco cosa è successo davvero e cosa sapere prima di effettuare le prossime vendite.

Vendere una maglia su Vinted può costarti caro

Un utente avrebbe venduto una semplice maglietta su Vinted e, a distanza di due mesi, si sarebbe trovato davanti la Guardia di Finanza. Secondo quanto riportato, l’episodio si sarebbe concluso con una sanzione record da 100mila euro, capace di mettere in ginocchio l’intera famiglia. Una vicenda che avrebbe avuto inizio da una vendita apparentemente innocua, trasformandosi poi in un vero incubo. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, suscitando sorpresa, indignazione e una valanga di commenti da parte degli utenti.

Ecco cos’è successo davvero e cosa sapere per il futuro

La vicenda è reale, anche se più complessa di quanto non sembri. In certi casi, infatti, non è la singola vendita a creare problemi, bensì l’attività abituale e frequente di compravendita. Se, ad esempio, una persona realizza circa 10mila euro in un anno vendendo oggetti o capi su piattaforme come Vinted, non si tratta di un “guadagno pulito” dato che su quella cifra vanno pagate le imposte previste dalla legge.

Quando l’attività diventa regolare, la normativa impone dunque di pagare delle tasse e, in alcuni casi, di aprire la partita IVA. In caso contrario si rischiano multe molto salate. Molti utenti tendono a pensare che, trattandosi di beni personali già acquistati e tassati in passato, non ci siano obblighi fiscali. Tuttavia, la legge distingue tra vendite occasionali e attività di tipo commerciale e Vinted – come ormai tante altre piattaforme simili – può facilmente rientrare in quest’ultima categoria.