25 dicembre 2025: la Zecca introduce le monete da 20 euro | Addio alle classiche banconote

Dal 25 dicembre 2025 entreranno in circolazione le nuove monete da 20 euro, introdotte dalla Zecca: ecco cosa sapere

Dal 25 dicembre 2025 la Zecca introdurrà le nuove monete dal valore di 20 euro.

Si tratta di una novità che segna la fine delle classiche banconote, destinate a essere sostituite da questo nuovo formato.

La decisione entrerà in vigore proprio nel giorno di Natale, come annunciato.

Non resta che scoprire cosa cambierà e quali saranno le caratteristiche delle nuove monete.

Arrivano le monete da 20 euro: addio alle banconote

Stando a quanto diffuso, il 25 dicembre 2025 la Zecca introdurrà le nuove monete da 20 euro. Chiaramente, la notizia ha subito attirato l’attenzione di tutti i cittadini, dal momento che si parla di una novità assoluta nel panorama della valuta europea. Tuttavia, l’annuncio ha generato anche qualche dubbio, soprattutto in merito alla possibile convivenza con le tradizionali banconote da 20 euro, che da sempre rappresentano uno dei tagli più utilizzati. C’è chi si chiede, ad esempio, se le nuove monete entreranno davvero in circolazione, diventando parte dei pagamenti quotidiani, o se avranno un valore puramente simbolico.

In molti attendono di conseguenza chiarimenti ufficiali sul design, sui materiali utilizzati e sulle modalità di distribuzione. La data scelta, quella di Natale, contribuisce a rendere l’evento ancora più simbolico e discusso. Non ti resta che passare all’ultimo paragrafo per scoprire nel dettaglio cosa si sa finora sull’introduzione di queste monete, quali saranno le loro caratteristiche e che impatto potranno avere sul portafogli degli italiani.

Ecco cosa cambierà davvero dal 25 dicembre e cosa sapere

Chiariamo le cose: è vero che verranno introdotte delle nuove monete “da 20 euro”, ma si tratta di monete da collezione che hanno appunto un valore di 20 dollari australiani (circa 20 euro). Le monete, infatti, verranno emesse sì dalla Zecca, ma da quella australiana e non da quella italiana. L’edizione 2025 è dedicata al cartone animato Bluey, amatissimo proprio in Australia, e comprende due monete speciali, una color oro e una color argento, entrambe raffiguranti Bluey e la sorellina Bingo con la tradizionale corona di carta natalizia.

Le monete fior di conio vengono vendute al prezzo di 20 dollari nella versione classica e di 100 dollari per quella racchiusa in una pallina di Natale da appendere all’albero. Si tratta di un prodotto pensato come regalo natalizio e oggetto da collezione, non destinato alla circolazione. Già nelle prevendite i prezzi sono saliti vertiginosamente, con cifre fino a 85 dollari per la versione standard e 350 dollari per quella natalizia. La Zecca, pertanto, raccomanda di acquistare le monete solo tramite rivenditori ufficiali.