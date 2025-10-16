Avvistato il pipistrello più grande del mondo: è alto quanto uno scuolabus | La foto confermata fa venire i brividi

La foto che circola online non lascia spazio a dubbi: si tratta del pipistrello più grande al mondo. Ecco dov’è successo

È stato avvistato il pipistrello più grande del mondo, una creatura dalle dimensioni impressionanti, alta quanto uno scuolabus.

La foto che lo ritrae è stata confermata e sta facendo il giro del web, lasciando tutti senza parole.

L’immagine mostra infatti un esemplare che sembra uscito da un film.

Ma dove è stato avvistato e di che specie si tratta? Continua a leggere per scoprirlo.

Avvisato il pipistrello più grande del mondo: la foto è impressionante

A quanto pare, è stato fotografato il pipistrello più grande mai visto finora, un esemplare così imponente da raggiungere le dimensioni di uno scuolabus. La foto in questione mostra chiaramente l’animale appeso, con un’apertura alare e una stazza che hanno lasciato tutti senza parole. L’immagine ha rapidamente invaso i vari social, suscitando stupore, curiosità e anche una certa paura per le proporzioni straordinarie della creatura.

Molti utenti hanno subito commentato di non aver mai visto nulla di simile, eppure la grandezza del pipistrello immortalato è a dir poco evidente. In altre parole si tratta di una scena che, a detta di chi l’ha vista, fa davvero venire i brividi. Ma da dove arriva questa immagine, e che specie è quella ritratta nella foto che ha fatto tanto discutere? Passa al prossimo paragrafo per scoprire cosa si nasconde dietro l’avvistamento che ha sorpreso il mondo.

Ecco di quale specie si tratta e dove è successo il tutto

Chiariamo: non si tratta di una creatura mostruosa, ma un animale reale. Si tratta infatti del pipistrello volante dalla corona dorata, una specie considerata tra le più grandi al mondo, capace di raggiungere un’apertura alare di quasi un metro e settanta. Vive nelle foreste delle Filippine e, nonostante l’aspetto che può incutere timore, è completamente innocuo per l’uomo. La sua dieta è composta esclusivamente da frutta e il suo ruolo nell’ecosistema è cruciale: contribuisce all’impollinazione e alla diffusione dei semi, mantenendo in salute l’equilibrio delle foreste tropicali.

È quindi un animale prezioso, non una minaccia, e rappresenta una delle tante meraviglie poco conosciute della fauna del Sud-Est asiatico. Certo, imbattersi in un esemplare appeso a testa in giù tra gli alberi non dev’essere un’esperienza qualunque. Le sue dimensioni colpiscono al punto da sembrare davvero uscito da un film, ma è solo la natura che mostra il suo lato più sorprendente.