ALLARME MOZZARELLA DELIZIOSA: ritirata da tutti i banchi frigo d’Italia | È contaminata e pericolosa

Le autorità sanitarie raccomandano la massima allerta: la mozzarella Deliziosa è stata ritirata da questi supermercati. Cosa sapere

È scattato l’allarme per la mozzarella Deliziosa, ritirata immediatamente da alcuni banchi frigo d’Italia.

A quanto pare, il prodotto sarebbe infatti risultato contaminato e potenzialmente pericoloso per la salute.

Una notizia che, chiaramente, ha subito messo in allerta consumatori e supermercati di tutto il Paese.

Continua dunque a leggere per scoprire cosa è successo e quali lotti sono interessati.

Non consumare la mozzarella Deliziosa: è contaminata

È allarme alimentare in tutta Italia: la mozzarella Deliziosa è stata ritirata dai banchi frigo di supermercati e punti vendita. Secondo quanto riportato, il prodotto sarebbe risultato contaminato e quindi potenzialmente pericoloso per la salute dei consumatori. Il ritiro sarebbe già stato disposto su scala nazionale, coinvolgendo tutte le principali catene di distribuzione. La notizia, com’è facile supporre, ha destato grande preoccupazione, soprattutto perché la mozzarella in questione è tra i prodotti più acquistati e presenti sulle tavole italiane.

Le autorità sanitarie avrebbero invitato i cittadini a prestare massima attenzione e a non consumare il prodotto, segnalando immediatamente eventuali confezioni sospette. L’allerta si è diffusa rapidamente, spingendo molti consumatori a verificare i lotti in loro possesso. Un caso che riaccende il dibattito sulla sicurezza alimentare e sui controlli di qualità nei prodotti freschi. Non ti resta che passare al prossimo paragrafo per scoprire quale contaminazione è stata rilevata, i lotti interessati e cosa devono fare i consumatori.

Ecco cos’è successo e quale marchio è coinvolto

Chiariamo le cose: la notizia riguarda un richiamo precauzionale segnalato dal Ministero della Salute e dai supermercati Tigros, come riportato da Il Fatto Alimentare. Il provvedimento interessa un lotto di mozzarella in ciuffo a marchio Deliziosa, ritirato per un possibile rischio microbiologico. Nello specifico, l’allerta parla di una “possibile contaminazione da microrganismo patogeno”, motivo per cui il produttore ha disposto il ritiro immediato del prodotto dai punti vendita.

La mozzarella coinvolta è confezionata in buste da 200 grammi, con numero di lotto L1266 e data di scadenza 10/10/2025. Il prodotto è stato realizzato dall’azienda Delizia Spa, con sede in viale dei Saperi 10/12 a Noci, in provincia di Bari, identificata dal marchio UE IT L547C. Si tratta dunque di una misura di tipo preventiva volta a tutelare i consumatori, invitati a non consumare il prodotto e a restituirlo al punto vendita per ottenere il rimborso o la sostituzione.