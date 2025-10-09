SCUOLE CHIUSE IL SABATO: si parte già in questo anno scolastico | Ufficiale dal Ministero dell’Istruzione

Ufficiale dal Ministero dell’Istruzione: le scuole resteranno chiuse il sabato. Ecco cosa sapere e cosa cambia per le lezioni

A quanto pare, le scuole resteranno chiuse il sabato già da a partire questo anno scolastico.

La decisione arriverebbe direttamente dal Ministero dell’Istruzione e riguarda tutti gli istituti coinvolti nella nuova misura.

Una novità che cambia l’organizzazione settimanale di studenti e docenti, scatenando dibattiti e polemiche.

Ecco allora che cosa prevede il provvedimento e da quando entrerà in vigore.

Scuole chiuse il sabato: arriva la conferma ufficiale

Sembra sia arrivata la conferma ufficiale: da questo stesso anno scolastico le scuole sia pubbliche che private resteranno chiuse il sabato. Secondo quanto riportato, la misura è già stata approvata dal Ministero dell’Istruzione e prevede dunque l’eliminazione della giornata scolastica del sabato per tutti gli istituti coinvolti, di ogni ordine e grado. Una decisione importante, che modifica profondamente l’organizzazione tradizionale della settimana scolastica, con conseguenze dirette sugli orari delle lezioni e sulla distribuzione delle materie.

Ovviamente, la notizia ha già suscitato non poco interesse tra studenti, genitori e insegnanti, divisi tra chi accoglie con entusiasmo la notizia e chi teme un aumento del carico di lavoro nei restanti giorni. Si tratta tuttavia di una decisione che, per come è stata annunciata e diffusa, pare essere ormai ufficiale. Non resta che scoprire nel dettaglio da quando sarà effettiva questa novità, quali scuole coinvolgerà e come verranno riorganizzate le lezioni.

Ecco da quando entrerà in vigore il provvedimento e cosa sapere

Non resta che chiarire il tutto. È vero che le scuole resteranno chiuse il sabato, ma parliamo unicamente di un sabato specifico. La notizia non si riferisce infatti a un cambiamento strutturale del calendario scolastico, ma a un caso particolare: sabato 1º novembre, giorno in cui le scuole resteranno chiuse in tutta Italia. Si tratta di un unicum legato al calendario 2025, dal momento che la Festa di Ognissanti cade proprio di sabato. In questa occasione, dunque, gli studenti potranno godere di un giorno di riposo in più.

La chiusura riguarda chiaramente sia le scuole pubbliche sia quelle private, che osserveranno la consueta festività nazionale. Non si tratta quindi di un cambiamento permanente, ma di una semplice coincidenza di date che, per una volta, trasforma il sabato in un vero e proprio giorno di vacanza. Un’occasione che molti studenti accoglieranno con piacere, anche se solo per un fine settimana lungo e irripetibile.