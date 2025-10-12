Ma quale risparmio? Ho preso il pesto dell’Eurospin e per poco finivo al Cimitero Verano | Mamma mia che dolore

Barbara Guarini 12 Ottobre 2025
Eurospin

Eurospin (IG-Canva) Irpiniapost.it

Un pesto apparentemente innocuo ha scatenato un’ondata di paura: ecco cosa è successo e perché devi controllare subito la dispensa.

Quando si parla di offerte irresistibili, molti pensano che il risparmio giustifichi ogni scelta. Ma a volte il prezzo più basso nasconde un conto salatissimo.

Basta un barattolo colorato e un’etichetta invitante per farci abbassare la guardia. Il problema arriva dopo, quando quel gusto familiare si trasforma in un incubo.

È accaduto di recente con un prodotto amatissimo da chi ama la cucina veloce, uno di quelli che promettono sapore e praticità in un solo gesto.

Peccato che, stavolta, quel gesto quotidiano abbia rischiato di mandare qualcuno dritto al pronto soccorso. Ecco i lotti richiamati dal Ministero della Salute.

Il pesto “incriminato”: quando la spesa diventa un rischio

Siamo abituati a pensare che un grande marchio o una catena diffusa siano sinonimo di sicurezza, ma non sempre è così. Il richiamo di un prodotto sugli scaffali di un noto supermercato ha fatto discutere, e non poco, perché riguarda un alimento diffusissimo nelle case italiane: il pesto.

La segnalazione è arrivata dopo che alcuni consumatori hanno notato strani sintomi legati al suo consumo. Il Ministero della Salute ha così disposto il ritiro immediato del prodotto, invitando tutti i clienti a controllare la propria dispensa e a non consumarlo per nessuna ragione. Si tratta di un pesto dall’aspetto delizioso ma con un contenuto decisamente pericoloso. Non consumarlo per nessun motivo.

Richiamo alimentare
Richiamo alimentare (Canva) IrpiniaPost.it

Richiamati tre lotti di pesto Eurospin: contiene aflatossine oltre i limiti

Il Ministero della Salute ha richiamato tre lotti di pesto al pistacchio dell’azienda Delizie dal Sole, venduto da Eurospin, per la presenza di aflatossine oltre i limiti consentiti. Si tratta di sostanze tossiche prodotte da muffe che si sviluppano in ambienti caldi e umidi e che, se ingerite, possono danneggiare il DNA e aumentare il rischio di tumori. I lotti coinvolti sono i numeri D2501784, D2501816 e D2501824, con scadenza 30 giugno 2026, confezione da 190 grammi, prodotti da Marullo e distribuiti sotto il marchio Eurospin Italia SpA. Chiunque abbia acquistato il pesto è invitato a non consumarlo e a restituirlo al punto vendita per ottenere il rimborso o la sostituzione.

Le autorità sanitarie precisano che la misura è precauzionale ma necessaria per tutelare la salute pubblica. Le aflatossine, infatti, non alterano l’odore né il sapore degli alimenti, rendendo il rischio invisibile. È un promemoria prezioso per tutti: anche dietro un vasetto di pesto economico può nascondersi un pericolo silenzioso, da non sottovalutare mai. Controlla subito i prodotti che hai in dispensa, se c’è anche il pesto al pistacchio Delizie dal Sole, controlla il numero di lotto e la data di scadenza confrontandoli con quelle scritte sopra. In caso sia uno di quelli indicati, riporta il prodotto al supermercato per avere un cambio o una sostituzione.