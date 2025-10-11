“Mancavano ancora 8 secondi” “Multato” | SEMAFORO VERDE, cambia la legge: devono fare soldi a tutti i costi

Il rischio di incorrere in una multa salata per aver sottovalutato, per abitudine, il via libera della luce verde: cosa dice la legge.

Gestire il flusso del traffico, specie in una grande città, non è per nulla facile. L’ausilio di segnaletiche e strumenti per una più sicura circolazione sono indispensabili. Tra questi il semaforo.

Il tanto odiato semaforo, con le sue attese infinite affinché si accenda quella luce verde per il via libera. Un dispositivo spesso però sottovalutato.

Forse qualche conducente potrà addirittura rimanere sorpreso da quanto si starà dicendo, ma è solo perché non conosce o ha dimenticato di leggere più approfonditamente il Codice della Strada e le sue regole in fatto di semaforo e obblighi del guidatore.

Perché mai passando correttamente al semaforo con luce verde, potresti ritrovarti lo stesso una brutta multa nella cassetta della posta? Starai pensando al fatto che trovano sempre un modo per avere ragione e per fare cassa, ma forse non è proprio questo il caso.

Semaforo verde: non sottovalutarlo se non vuoi una multa

Esistono delle situazioni eccezionali, se così possiamo definirle, durante le quali, anche se lecitamente di passa con il semaforo verde, può sussistere il rischio di una contravvenzione. Prima cosa a cui fare attenzione è proprio la tempistica: solo se si è veramente certi che la luce verde sia accesa, solo allora si potrà passare.

Nessun tentativo di anticipare, altrimenti si starà trasgredendo il Codice. Altro aspetto da considerare è quello di evitare a tutti i costi di passare con il semaforo verde ma nelle corsie non riservate alle auto, per esempio quelle preferenziali dei bus, delle bici, dei tram, dimenticandosi dei cartelli segnaletici.

Un modo di fare cassa? Non sempre è per questo

Ma ancora più attenzione, quando ci si ritrova in corrispondenza di un semaforo, è fondamentale ricordarsi che in presenza di un agente, seppure la luce sia verde, egli ha precedenza sul semaforo. Non dimenticare, soprattutto in città, degli attraversamenti dei pedoni.

Anche se il semaforo è verde, il loro transito sulle strisce pedonali ha comunque la precedenza. Ecco come non in una soltanto, ma in molteplici situazioni, la luce verde del semaforo serve poco o niente e non ti tutela dal rischio di dover pagare il conto salato di una multa.