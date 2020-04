14 SHARES Condividi Tweet

“Abbiamo una notizia molto bella da condividere con tutti voi. Il dottor Gaetano Sena ci ha appena informato di essere risultato negativo ai tamponi per il Covid-19 effettuati nei giorni scorsi e di essere quindi completamente guarito. Noi lo ringraziamo per averci informato e per il grande senso di appartenenza alla nostra comunità che ha mostrato in questo momento difficile. Ma soprattutto siamo felici di saperlo di nuovo in ottime condizioni di salute“.

Con un post sui social, l’amministrazione comunale di Sant’Angelo dei Lombardi rende nota la guarigione del medico di base risultato positivo al coronavirus più di tre settimane fa. Sena, le cui condizioni non erano apparse gravi da richiedere l’ingresso in ospedale, è rimasto in isolamento e si è curato nella propria abitazione.

Oggi ha scritto al sindaco Marco Marandino, ringraziandolo per la vicinanza sua e della cittadinanza. Per il medico è arrivata la notizia del secondo tampone negativo, necessario per attestare la guarigione definitiva e per tornare a riprendere l’attività professionale. Attualmente non ci sarebbero casi di positività in paese, almeno ufficialmente. Sena tornerà al lavoro già nella giornata di domani.

