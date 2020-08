28 SHARES Condividi Tweet

Due narratori musicisti e dietro un lungo ammaliante filmato su un fiume del Nord, il Tartaro. Musiche ipnotiche e un racconto di un viaggio in zattera. Sull’acqua, il tema di questo Sponz. Massimo Zamboni e Vasco Brondi rappresentano l’atto finale di una giornata galleggiante. Anime galleggianti, uno spettacolo multidisciplinare. E noi galleggiamo tra le voglia di vedere gli scarni e distanziati eventi estivi e l’ansia del salto nel buio verso questo autunno. Con mille domande e nessuna certezza.

Nel Vallone cupo di Calitri ognuno ha una balla di fieno a disposizione. Vinicio Capossela ci scherza su, “si sta meglio no?“. Comodo, in effetti. Rispetto allo Sponz Pest è più comodo, decisamente. Più comodo rispetto a qualsiasi altro concerto. C’è un’area food and beverage senza file. Controllatissima. “Mettere la mascherina“. “Non assembratevi“. Polizia, carabinieri, controllori dello staff. Tutto giusto.

È tutto giusto, facciamoci un bicchiere di Don Chisciotte, il Fiano di Calitri. Dai! Il vino dello Sponz. “Eh ragazzi il Don Chisciotte non c’è. Qui tanto si trova ovunque, quindi abbiamo altro“. La valorizzazione dei prodotti tipici non abita al bancone del vino. E dunque beviamo un vino che pare birra, fermentato rifermentato non filtrato. Pugliese. Di cantina giovane e sfrontata in quanto a tradizione. Una parte del mondo vitivinicolo si avvia verso le sperimentazioni estreme. Oggi si porta…

Così per la prima volta ascolto Vasco Brondi, che fino ad ora avevo snobbato abbastanza. Con la metrica sghemba dei cantautori del nuovo millennio, grande voce e davvero un bell’autore. Emozionante. Emozionante come il cielo che guardo steso sulla balla di fieno mentre in video collegamento Paolo Rumiz parla del sesso dei fiumi come il sesso degli angeli! Ho sonno mentre Rumiz disquisisce per venti minuti del Piave, che in realtà era la Piave. E dell’acqua, “elemento femminile sacrale violato spesso dai ponti, elemento sacrilego“. La voce all’inizio è disturbata, colma di eco. Poi i tecnici apparano il tutto. Quando finirà questa storia dei collegamenti? È smart-cultura, smart-spettacolo e tutto quello che volete. Ma non si regge più.

Penso all’Ofanto, ci pensa pure Rumiz. “Al mitico Ofanto“, fa lo scrittore. E penso a quanto sia poco mitico, rinsecchito e vilipeso. E nella parte irpina spezzato, devastato, feroce, disordinato, incostante, incoerente, rabbioso o silenzioso, dipende dai tratti. Come tutti. Come tutto qui intorno in Irpinia.

Un po’ come il corso di Calitri, che viaggia per i fatti suoi rispetto a località Gagliano, lontano dalla luna e dagli animali selvatici che la popolano. Lontano anche dallo Sponz. C’è un fiume umano sul corso che pensa all’inizio dell’anno scolastico, alle elezioni, ai problemi che verranno. E che si gode l’ultimo caldo. E un affluente che scende dal Vallone verso il basso, inebriato. I due corsi d’acqua si uniranno, ma solo per pochi minuti. Non si tira fino all’alba tra i locali, c’è l’emergenza covid e tante nuove regole.

