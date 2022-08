20 SHARES Condividi Tweet

Continua con successo il viaggio tra coltura e cultura della terra di Sponz Coultura, decima edizione dello Sponz Fest ideato e diretto da Vinicio Capossela in Alta Irpinia.

Anche venerdì 26 agosto il fest sarà di base a Calitri, dove in Località Gagliano (area Neviera) alle 10.30 l’associazione Terra Masta organizza il laboratorio “Semi In Aria” su permacultura, agroecologia e rigenerAzione eco-sociale: mini lab, scambio semi e talee, dibattiti e momenti musicali con Andrea Tartaglia.

Nel pomeriggio, alle 15.30, prende il via il laboratorio “Filosofia agricola” con i filosofi e scrittori Andrea Colamedici e Maura Gancitano di Tlon, scuola di filosofia, casa editrice e libreria teatro da loro ideata.

In Località Gagliano, il 26 e 27 agosto, ci sarà anche la mostra sugli sposalizi del fotografo Simone Cecchetti. Alle 17 è in programma il secondo appuntamento di Paths of freedom / Sentieri di libertà: un percorso per sentieri a cura del musicista inglese Mikey Kenney guidato da Gianluca Pumminale e Domenico Nappo (posti esauriti). Un’ occasione per riflettere sul rapporto tra uomo e natura, indagando l’importanza del camminare quale espressione umana di libertà e indipendenza, tramite musica, poesia e altri scritti sul tema tratti dalla letteratura inglese.

A seguire, alle 19, comincia Gaglianoodstock, una serata di sinergie territoriali realizzata dal Forum Giovani di Calitri. Si comincia con La Semina, con i live di Eko Orchestra, Antonio Guerriero – Uranio Irpino, Makardia, Friestk, Livio e Manfredi, Musicamanovella e Zeketam.

La serata ospiterà anche un intervento a cura dei ragazzi di Fridays for Future. E poi le danze nell’area Ballodromo de La raccolta – Cionna chi non sponza con A’ Cunvr’sazion e la Banda della Posta, ospiti speciali Vinicio Capossela, Armando Testadiuccello, Canio n’drandola e Giovanni Sicuranza. La serata volge al termine nell’area campeggio con Il Maggese – campeggio in tenda e suoni notturni.

Sponz Coultura è programmato e finanziato dalla Regione Campania attraverso la Scabec – Società Campana Beni Culturali, è prodotto dall’Associazione Sponziamoci, La Cupa e International Music and Arts (IMARTS), in collaborazione con i comuni di Andretta, Calitri, Sant’Andrea di Conza e per la prima volta in collaborazione con il Forum Giovani di Calitri.

Tutti gli eventi di Sponz Coultura sono gratuiti, a eccezione del concerto finale di sabato 27 agosto (Biglietti qui: https://bit.ly/sponz2022 ). La foto di copertina è di Giuseppe Di Maio.

