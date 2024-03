Piantedosi in Irpinia inaugura centro di formazione per rifugiati

18 SHARES Condividi Tweet

Una struttura che unisce in maniera intelligente l’esigenza di offrire le condizioni necessarie per costruire una vita migliore a chi regolarmente approda in Italia con la natura di un popolo abituato all’accoglienza”. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha inaugurato ieri a Sant’Angelo dei Lombardi il centro IntegrationLab, lo spazio polifunzionale con aule e laboratori destinato alla formazione dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale localizzato nell’area industriale di Porrara. Il centro, che si avvale della collaborazione dell’Università “Federico II” di Napoli e del Rotary International, è stato finanziato con i fondi del ministero dell’Interno derivanti dal Por Legalità 2014-2020.

“Il centro – ha aggiunto Piantedosi – rappresenta un’importante fase di partenza per candidare il comune di Sant’Angelo dei Lombardi ad essere punto di attrazione e di riferimento nel territorio e oltre i suoi confini. Iniziative come questa aiutano ad affrontare il problema dello spopolamento che affligge i territori interni del nostro paese. Creare opportunità e soluzioni intelligenti può essere una risorsa preziosa per contrastare il fenomeno”.

In mattinata il titolare del Viminale aveva inaugurato ad Aquilonia il fondo bibliotecario donato dagli eredi dell’ex procuratore capo di Roma, Giovanni De Matteo, originario del centro altirpino, al locale Museo etnografico.

