Sant’Andrea di Conza, D’Angola fa poker

12 SHARES Condividi Tweet

Era solo questione di quorum per Gerardo Pompeo D’Angola, unico candidato sindaco in lizza dopo la ricusazione della lista di Maria Carmen Vigorito. E lo scoglio viene superato facilmente. D’Angola è quindi sindaco di Sant’Andrea di Conza per la quarta volta, di seguito. Tutti eletti i candidati consiglieri di Impegno per Sant’Andrea, con Gerardo Capasso che risulta primo degli eletti con oltre 150 preferenze.

IMPEGNO PER SANT’ANDREA

(candidato sindaco Gerardo D’Angola) 822



Andreone Giuseppe 51

Bellino Elisa 78

Capasso Gerardo 152

Cignarella Giuseppe 66

D’Angola Alessio 68

Dragone Gerardo 74

Frino Adriana 96

La Sala Andrea 31

Russioniello Vito 71

Tobia Mariagrazia 66

Condividi su: