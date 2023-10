Caseificio D&D, doppia premiazione al concorso “Pascolo e Alpeggio Italiano 2023”

22 SHARES Condividi Tweet

Domenica 8 ottobre 2023 il Caseificio D&D di Calitri è stato pluripremiato al Concorso caseario “Pascolo e Alpeggio Italiano 2023” durante la manifestazione “Pastorizia in Festival” tenutasi a Picinisco (FR). L’Associazione Pastorizia in Festival che da vent’anni organizza eventi a favore della pastorizia e dei formaggi, quest’anno ha istituito ed inserito nella manifestazione “Pastorizia in Festival” questo particolare Concorso insieme al Comitato Scientifico del Festival.

Non poteva esserci occasione migliore per premiare i formaggi nativi. E’ questo, infatti, lo scopo del Concorso: premiare i migliori formaggi italiani del tutto naturali. Ammessi solo formaggi provenienti dalla lavorazione del latte crudo di alpeggio o pascolo, senza additivi e senza fermenti selezionati.

I premi assegnati sono stati tre: il Premio “Pascolo e Alpeggio Italiano” attribuito da una giuria Onaf; il Premio “Speciale Stampa” assegnato da una giuria di giornalisti della stampa; il Premio “Frasca di legno” conferito da una giuria composta dai massimi esperti italiani del settore caseario.

Il Caseificio D&D ha concorso con il formaggio “Pascolino”, un formaggio a pasta filata, prodotto con latte vaccino irpino proveniente da animali che pascolano tutto l’anno, senza l’utilizzo di fermenti e interamente lavorato a mano.

Il “Pascolino” del Caseificio D&D sul podio per il Premio “Pascolo e Alpeggio Italiano”, terzo classificato nella Tipologia formaggi presamici e primo classificato per il Premio della critica “Frasca di Legno”. Un importante riconoscimento che mantiene alta la fama e le antiche tradizioni del territorio dell’Alta Irpinia.

Condividi su: