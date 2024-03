Eccellenza Italiana: l’irpino Pablo ottiene il prestigioso marchio

16 SHARES Condividi Tweet

La calzoleria artistica di Pablo è stata certificata ufficialmente come attività di produzione del Made in Italy riconosciuto all’estero. Un passo da gigante per l’artigiano- artista di Nusco che ha trasformato la sua bottega di Lioni in un laboratorio di sperimentazione e design d’avanguardia. Una capacità manuale e artistica che non è passata inosservata al filtro delle valutazioni di Eccellenze Italiane, che scannerizza e censisce tutte quelle attività che si distinguono per l’unicità e l’elevata qualità delle produzioni. Per questo è stato segnalato come eccellenza dell’artigianato, quindi candidato alle selezioni di uno dei portali delle imprese più celebrati a livello internazionale, impegnato nella valorizzazione e promozione del made in Italy nel mondo. Eccellenze Italiane si impegna a selezionare le attività sulla scorta di stringenti requisiti, per combattere la contraffazione e salvaguardare l’unicità del prodotto presentato. Pablo supera le valutazioni e conquista il giudizio dei promotori che gli assegnano il marchio.

Su appena 6 brand presenti nella sezione “calzaturifici”, l’artista irpino conquista la settima casella internazionale riservata all’artigianato, e avrà una sua speciale vetrina accanto alle 5 mila attività censite. Con la sua produzione esclusiva in pelle, di borse, articoli da viaggio, accessori moda e pochette maschili e femminili avrà la possibilità di rientrare nella “banca dati” di una delle esposizioni italiane più visitate in Italia con i suoi 6 milioni di contatti unici. La lavorazione e progettazione legati alle calzature e alle pelli realizzate interamente a mano e in Irpinia censite da Eccellenze Italiane conferiranno reputazione anche al territorio in cui insiste l’attività. Il marchio attesta il riconoscimento ufficiale della produzione di eccellenza e unicità, proiettandolo su un palcoscenico internazionale.

“Rappresento l’Italia dentro e fuori i confini nazionali, e sono onorato di avere raggiunto questo importante traguardo” spiega il protagonista. “Si tratta di un riconoscimento importante che mi consente di aggiungere un altro mattoncino al mio obiettivo. Ma sono onorato soprattutto perché la mia produzione e la mia attività sia stata segnalata per una esposizione così alta e qualificata” continua.

L’attribuzione del marchio di Eccellenze Italiane alla calzoleria artistica incide non solo sulla reputazione e sulla credibilità del prodotto, ma trascina un effetto positivo sull’intero territorio. “Chi acquista da me sarà consapevole di scegliere la qualità, e avrà un ulteriore elemento per distinguere l’artigianato artistico di eccellenza” sottolinea. La garanzia offerta anche agli acquirenti all’estero apre la possibilità di incrementare le spedizioni e alimentare una economia di scala che a cascata coinvolge diversi settori. “Ritengo che Lioni quanto Nusco possano essere direttamente coinvolte da questo progetto e da questo riconoscimento: quando si parla di eccellenze il legame con la terra è imprescindibile. In questo momento di particolare declino e spopolamento per le aree interne ritengo che sia una iniezione di positività e la spinta giusta a farci invertire la rotta” suggerisce.

L’arte che esala dalla calzoleria artistica di Pablo è la somma dell’odore delle pelli, delle cere, dei macchinari oleati, misti a creatività, estro e maestria. Tutto ciò che viene realizzato nel suo laboratorio ha una logica ben precisa: ogni articolo è il frutto di un disegno, di un ragionamento, di una ispirazione, e di una proiezione di vestibilità. Pablo è un sognatore, un creatore di strategie che contamina gli avvenimenti della sua vita. E’ un creatore di possibilità che persevera, nuota, volta, punta dritto. Affila il suo spirito come affila le sue lame.

Condividi su: