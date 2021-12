Il 2021 in Alta Irpinia per tappe e (pochi) eventi

20 SHARES Condividi Tweet

Secondo anno segnato dalla pandemia, ma con una prospettiva diversa. Se è vero che sul finale del 2021 l’Alta Irpinia come il resto del continente si trova a fare i conti con la variante Omicron, è altrettanto vero che l’anno che sta per chiudersi è stato un continuo oscillare tra bollettini di positivi e, a differenza del 2020, dati sulle vaccinazioni. Non è accaduto molto altro e – forse – non è soltanto “colpa” del covid-19. E’ segno di un territorio che va perdendo di mese in mese energie vitali per effetto di emigrazione e denatalità.

Sul fronte dell’attualità, che quotidianamente ha incrociato il tema della sanità, il 2021 per l’Alta Irpinia è stato l’anno della improvvisa e prematura scomparsa del direttore sanitario degli ospedali di Sant’Angelo dei Lombardi e Ariano Irpino, Angelo Frieri. Una vita dedicata in particolare al “Criscuoli” (che poche ore dopo la triste notizia sull’onda di un sincero moto popolare è diventato il “Criscuoli-Frieri”) e alla medicina. Era il 18 marzo (rileggi qui la cronaca dei funerali). Dieci giorni fa la cerimonia ufficiale di co-intitolazione del presidio ospedaliero, che resta senza terapia intensiva, allestita nel 2020 grazie a donazioni ma priva di personale e adibita a centro vaccinale. Ad aprile però sono finalmente partite le attività del centro autismo. Non senza polemiche (leggi qui).

La politica altirpina, nel 2021, può essere sintetizzata in tre episodi. A settembre le elezioni amministrative vengono segnate dalla presenza di una sola lista in corsa in quattro paesi tra i quali, nella sorpresa generale, anche Lioni e Teora dove rinunciano alla discesa in campo rispettivamente l’ex sindaco Rodolfo Salzarulo e il sindaco uscente Stefano Farina. Campagna elettorale anomala con strascico di analisi social sulle ragioni della poca partecipazione attiva alla vita democratica nelle piccole realtà. I candidati in campo in nessun comune hanno, tuttavia, difficoltà a superare il quorum necessario a validare la tornata elettorale.

A novembre svolta nella governance della Città dell’Alta Irpinia o Progetto pilota, che dir si voglia. L’assemblea dei sindaci decide di superare la presidenza di Ciriaco De Mita, da sette anni alla guida dell’area interna, ed elegge un nuovo vertice. E’ il primo cittadino di Aquilonia Giancarlo De Vito (leggi qui), cui viene affiancato un direttivo di sei fasce tricolori. Da quel momento De Mita diserta le riunioni. Cambia pure il capofila che passa da Nusco al paese del neo presidente. L’obiettivo sarebbe accelerare nella lotta allo spopolamento e intercettare, oltre ai fondi della Strategia nazionale aree interne, le possibilità del Pnrr.

Infine, a dicembre le elezioni provinciali assegnano a Montella la fascia azzurra della presidenza di Palazzo Caracciolo. Rino Buonopane, sindaco del comune altirpino e sostenuto da Partito democratico, M5s, sinistra e pezzi di centrodestra, batte al fotofinish Angelo D’Agostino, candidato da Italia Viva e dal sindaco di Avellino Gianluca Festa.

Per l’economia il 2021 è stato l’anno della crisi definitiva della Whirlpool di Napoli con riflessi sulla Scame dell’area industriale di Sant’Angelo dei Lombardi. Intanto, nella vicina Lioni si è registrata la partenza ufficiale di Borgo 4.0. Comune al lavoro per le gare, cantieri a breve attivi, il progetto è stato presentato a Ottaviano nello stabilimento Adler di Paolo Scudieri lo scorso maggio. Oltre 73 milioni di euro il valore, con il coinvolgimento di un partenariato pubblico-privato costituito da 54 imprese del settore e tre centri di ricerca pubblici, cinque università campane e il Cnr. Il centro altirpino si trasformerà nella smart road per la mobilità sostenibile e intelligente (approfondisci qui).

Pochissimi episodi di cronaca si verificano nell’anno che sta per chiudersi in Alta Irpinia. E forse la notizia più rilevante, in tal senso, arriva dalla relazione del perito della famiglia Tartaglia sulla morte, nel 2015, dell’architetto Donato. Non sarebbe stato suicidio.

Condividi su: