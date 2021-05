20 SHARES Condividi Tweet

Oltre 73 milioni di euro, di cui 46 a valere sulle linee di azione del POR Campania FESR 2014/2020 e circa 27 rappresentati dal cofinanziamento privato delle imprese. E’ questo il valore attuale del progetto Borgo 4.0, arrivato all’approvazione definitiva da parte della Regione Campania e presentato ufficialmente questa mattina a Ottaviano presso il circuito di sperimentazione Adler speed lab dal presidente Anfia Paolo Scudieri, imprenditore a capo del gruppo internazionale Adler-Pelzer, dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Lioni, che si trasformerà nella smart road per la mobilità sostenibile e intelligente dell’Alta Irpinia, sarà il centro di questo progetto di filiera promosso da Anfia e realizzato con il coinvolgimento di un partenariato pubblico-privato costituito da 54 imprese del settore e tre centri di ricerca pubblici, con la partecipazione delle cinque università campane e del Cnr.

“Grazie a una sinergia perfetta tra piccole e grandi realtà, nell’ottica di un’aggregazione strategica, siamo riusciti nell’intento di creare una fabbrica intelligente della mobilità – afferma Scudieri – che farà convergere a Lioni centinaia tra ingegneri, ricercatori e imprese di livello internazionale, riaffermando, così, il ruolo centrale che la filiera automotive italiana avrà nello sviluppo della nuova mobilità e favorendo l’attrazione di nuovi investimenti sul territorio. A Lioni, con Borgo 4.0, è stato avviato un progetto che non solo è al passo con le tendenze di un settore in forte evoluzione, ma è in grado di riscrivere il futuro dell’auto e della mobilità perché ha un enorme potenziale di sviluppo ed implementazione. Per questo, oggi non celebriamo soltanto l’avvio del progetto, ma pensiamo ai passi successivi, perché ora, come fatto insieme qualche anno fa proprio con la Regione, c’è bisogno di iniziare a progettare il futuro”.

Un futuro fatto di cablatura 5G del territorio comunale, oltre alla realizzazione di strade intelligenti in grado di consentire la sperimentazione della guida autonoma, alla riconversione della viabilità della zona PIP, alla realizzazione di un vero e proprio laboratorio didattico dedicato alla sicurezza e all’educazione stradale nell’area 7, agli interventi per l’efficientamento dell’illuminazione pubblica e il miglioramento della sicurezza stradale mediante tecnologie ICT. “Voglio ringraziare la Regione Campania e questo presidente illuminato – aggiunge l’ingegnere originario di Lioni – che ha creduto in un’iniziativa che all’inizio sembrava infattibile. Il borgo lionese sarà centrale. Pubblico e privato lavoreranno insieme per un nuovo umanesimo. Borgo 4.0 è il giusto equilibrio tra l’esigenza di innovazione e l’essere umano, da salvaguardare per rendere i territori attrattivi e garantire l’ascensore sociale per i giovani. Storia, cultura, enogastronomia già ci sono. Borgo 4.0 è il motore da aggiungere per l’attrattività internazionale della Campania”.

Presenti, tra gli altri, Giorgio Gamberini di Ital Design, rappresentanti delle aziende Tim e Ericsson. E ancora: l’assessore regionale all’Innovazione Valeria Fascione, Ennio Cascetta e Luigi Nicolais, il sindaco di Lioni Yuri Gioino e la consigliera delegata alle Pari opportunità della Regione Campania, Rosetta D’Amelio. “La sua caparbietà si è sommata a quella del governatore ed è stata decisiva”, chiarisce Scudieri nel suo discorso.

“Abbiamo presentato oggi un grande progetto di ricerca e di sviluppo industriale legato alla guida senza autista, ma legato anche alla ricerca scientifica relativa all’uso dell’idrogeno come combustibile – dichiara il presidente Vincenzo De Luca -. Abbiamo deciso di finanziare questa iniziativa perché guarda al futuro dal punto di vista industriale, dal punto di vista delle tecnologie per la sicurezza stradale e dal punto di vista della ricerca scientifica che riguarda l’uso dell’idrogeno per fini civili, un settore quest’ultimo dove vogliamo essere all’avanguardia nel mondo. Il progetto Borgo 4.0 è collocato proprio nell’ambito di una scelta strategica che abbiamo fatto, come Regione Campania, di puntare su tre comparti produttivi nei quali possiamo essere al vertice mondiale: il comparto aerospaziale per quanto riguarda lo sviluppo dei nano-satelliti e dei droni; il comparto agroalimentare e l’automotive, in cui si colloca proprio Borgo 4.0″.

“Costruire il futuro per le giovani generazioni – aggiunge il numero uno di Palazzo Santa Lucia – vuol dire puntare su iniziative di questo tipo: non l’erogazione di bonus e contributi a fondo perduto, ma la possibilità di fare ricerca, di puntare sulla formazione e sull’università, garantendo tutta una serie di servizi per il diritto allo studio, a partire dalle residenze e dal trasporto gratuito per gli studenti. Dobbiamo sostenere i giovani con un percorso formativo di alto livello che li metta nelle condizioni di essere al passo in un mondo altamente competitivo”.

