“II difensore del Sindaco della Città di Avellino, Dott. Gianluca Festa, comunica di aver condiviso con il suo assistito l’opportunità di rinunziare al riesame proposto avverso il decreto di sequestro emesso dal S. Procuratore della Repubblica presso li Tribunale di Avellino Dott. V. Toscano ed alla successiva convalida disposta dal medesimo Ufficio, nell’ambito del procedimento penale indicato in oggetto”. Lo si apprende in una nota diffusa dall’avvocato Luigi Petrillo, che comunica anche la volontà del primo cittadini di Avellino di dimettersi dal ruolo di sindaco.

“Essendosi conseguito l’effetto desiderato della ostensione degli atti a sostegno del sequestro, si è reputato inutile coltivare il ricorso, anche in considerazione del fatto che non si è mai dubitato della legittimità dell’operato investigativo della Procura, come più volte dichiarato sia dal Sindaco che dal suo difensore, che ora rimangono in attesa degli avvisi relativi alle operazioni tecniche di copia dei dati informatici estratti dai telefoni e dagli elaboratori elettronici caduti in sequestro, di cui auspicano la restituzione.