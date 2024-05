18 SHARES Condividi Tweet

Oggi, presso la sala del Gamea Cafe di Piazza D’armi ad Avellino, incontro aperto al pubblico dal titolo: “Faccia a faccia con Aldo D’Andrea“, candidato sindaco. Spazio aperto ad un dibattito su aspetti di interesse della cittadinanza, riguardanti la sanità e l’ospedale Moscati, la gestione delle acque e l’Alto Calore.

Intanto, Fratelli d’Italia lancia come candidato sindaco Modestino Iandoli, dirigente storico della destra avellinese. “E’ amministratore cittadino di esperienza, un profilo autorevole come candidato a Sindaco di Avellino. Fdi rivendica la guida della città dopo il grande risultato ottenuto alle ultime politiche risultando di gran lunga il primo partito del centrodestra . Mi auguro che sul suo nome possano convergere anche le altre forze alleate”, dichiara Edmondo Cirielli, deputato eletto in Campania. “La città dopo i recenti avvenimenti ha bisogno di riacquistare serenità; per questo serve una figura autorevole che ponga le basi di una rinascita”, conclude.<

“Fdi fa bene ad assumere la responsabilità di mettere in sicurezza la presenza di un candidato autorevole del centrodestra alla carica di sindaco di Avellino. Condivido il profilo di Modestino Iandoli, meritevole di essere sostenuto da tutta la coalizione. Penso che nelle prossime ore toccherà al tavolo nazionale una iniziativa di sintesi che allinei Avellino alla filiera di successi elettorali del centrodestra, ultimo quello di ieri in Basilicata. L’unità del centrodestra è un valore non negoziabile”, è il commento del deputato Gianfranco Rotondi.

