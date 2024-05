18 SHARES Condividi Tweet

Lungo la strada statale 90bis “delle Puglie”, nell’avellinese, Anas ha avviato nuovi lavori di manutenzione programmata su ponti e viadotti per un investimento complessivo di oltre 5,5 milioni di euro. Le lavorazioni principali – che permetteranno di potenziare in maniera significativa gli standard di sicurezza e percorribilità dell’intera arteria stradale – consisteranno nel risanamento strutturale degli elementi d’impalcato in calcestruzzo armato e dei cordoli laterali, nella installazione di nuove barriere stradali e nella sostituzione degli appoggi delle opere, nella nuova pavimentazione stradale (compresa la relativa segnaletica) e relativi giunti di dilatazione, oltre ad interventi di sistemazione idraulica.

Nel dettaglio, a partire da ieri (lunedì 22 aprile) hanno preso il via i lavori di manutenzione – per un investimento complessivo di oltre 2,1 milioni di euro – sulla carreggiata stradale del ponte ‘del Nuzzo’, situato tra i territori comunali di Montecalvo Irpino e Greci (AV). Tali attività vengono eseguite mediante l’istituzione del senso unico alternato con impianto semaforico tra il km 38,400 ed il km 38,600, fino alla fine del mese di settembre. Procedono, inoltre, i lavori sul ponte al km 35,500 (nel territorio comunale di Montecalvo Irpino), per un investimento complessivo di 1,7 milioni di euro ed i lavori sul viadotto al km 42,700 (nel territorio comunale di Ariano Irpino) per un investimento complessivo di 1,7 milioni di euro.

E’ stato definito, inoltre, in un tavolo tecnico tra Anas e Comune di Ariano Irpino, il calendario dei lavori di manutenzione sull’impalcato del viadotto situato al km 23,200 della SS90 “delle Puglie”. All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, il Responsabile di Anas Campania, Nicola Montesano, il Responsabile dell’Area Gestione Rete di Anas Campania, Sandro Assunto, il Responsabile della Manutenzione Programmata di Anas Campania, Rocco Renzullo, la Direzione Lavori di Anas ed il Sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza. La parte degli interventi che interesserà l’estradosso dell’opera (e quindi la circolazione) verrà avviata a partire dal prossimo 20 maggio, con ultimazione fissata entro il 21 ottobre 2024.

Per l’esecuzione di tali lavorazioni in sicurezza – che consisteranno nel risanamento strutturale degli elementi d’impalcato in calcestruzzo armato e dei cordoli laterali, nella installazione di nuove barriere stradali e nella sostituzione degli appoggi delle opere, oltre alla nuova pavimentazione stradale, compresa la relativa segnaletica – verrà istituito il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, con supporto di personale nelle ore di punta. Le attività consentiranno di potenziare gli standard di sicurezza e percorribilità della infrastruttura, incrementando altresì la vita utile dell’opera.

