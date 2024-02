12 SHARES Condividi Tweet

E’ stato rimosso nella mattinata di ieri il senso unico alternato attivo in precedenza per lavori in corrispondenza del viadotto ‘Parolise I’, al km (al km 313,525) della SS7 “Appia” Ofantina. L’ultimazione delle attività principali dell’intervento di manutenzione eseguito – dell’investimento complessivo di 1,8 milioni di euro – ha permesso la piena fruibilità dell’intera carreggiata. Nei prossimi giorni – in funzione delle condizioni meteorologiche e delle temperature – verrà eseguita la nuova pavimentazione e la relativa segnaletica (che completeranno l’esecuzione dell’intero intervento), in un arco temporale stimato in circa due settimane, periodo nel quale verrà istituito il senso unico alternato per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle lavorazioni.

Il cantiere era stato avviato circa un anno fa e i lavori sono consistiti principalmente nel risanamento strutturale di tutti gli elementi d’impalcato in calcestruzzo armato e dei cordoli laterali, per la successiva installazione delle nuove barriere di sicurezza Anas salva-motociclisti. Prevista pure una nuova pavimentazione stradale (e relativa segnaletica), nuovi giunti di dilatazione, installazione di barriere antirumore ed interventi di sistemazione idraulica.

