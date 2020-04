Sgravio dei tributi locali a sostegno delle attività economiche e commerciali. E’ quanto chiedono i consiglieri di opposizione Roberto Salvante, Giuseppe Galgano e Antonio Cicoira. Lo fanno con una lettera all’amministrazione in cui scrivono:

“In questo particolare momento di emergenza sanitaria le misure adottate per il contenimento del diffondersi della Covid-19 (il lockdown) hanno coinvolto negativamente il tessuto economico, produttivo e sociale del nostro Paese. Molte sono le iniziative messe in campo dal Governo nazionale (Decreto Cura Italia) e dal Governo regionale (Piano per l’emergenza socio-economica della Regione Campania) a sostegno del sistema economico e produttivo, ma anche molti sono gli Enti Locali che, integrando gli aiuti previsti nei suddetti provvedimenti, hanno dato vita a iniziative a sostegno alle attività artigianali, commerciali e similari, agli studi professionali, alle partite Iva in genere che hanno la loro sede nei rispettivi territori comunali.

Accusa al Comune. “Ad oggi, purtroppo, la comunità calitrana non ha avuto nessun segnale in tal senso dall’Amministrazione Calitri Pulita – scrivono i tre -. Nemmeno un centesimo di sostegno speso dalle nostre casse, nonostante ci siano tra la loro compagine numerosi rappresentanti delle suddette categorie e tra le deleghe ci sia anche l’assessorato alle attività produttive. Noi qualche idea ce l’avremmo e intendiamo proporla perché, nonostante tutto, apparteniamo a questa comunità e per dirla con Papa Francesco siamo tutti sulla stessa barca“.

Da qui la proposta: “Proponiamo ad esempio l’esenzione, per tutto il 2020, del pagamento della Tari (tassa sui rifiuti) per tutte attività economiche in genere. Esenzione, per tutto il 2020, della Tosap (tassa di occupazione spazi e aree pubbliche) rivolta a bar, ristoranti, edili sia per i ponteggi che per le aree di cantiere ubicate su area pubblica, ambulanti del mercato settimanale”. La lista contiene anche “opportune esenzioni della Tasi (tassa sui servizi indivisibili). Il lockdown sarà lungo e la ripresa altrettanto, a Voi valutare le opportune poste e variazioni di bilancio per tali iniziative. È una questione di responsabilità, è necessario intervenire subito: se non ora quando?”.

Elezioni a Calitri. Quest’anno la cittadina torna al voto per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale. Stamattina è stato deciso ufficialmente il rinvio delle elezioni di primavera in Consiglio dei ministri. Se ne parlerà dopo l’estate, come per le regionali. Probabilmente a ottobre ma non c’è ancora una data certa.